Λίγες ώρες μετά τον τοκετό, η 35χρονη παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές, με ακατάσχετη αιμορραγία, γεγονός που οδήγησε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Νέα δεδομένα φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Κωνσταντίνος Πλιακοστάμος για τον θάνατο της 35χρονης μητέρας στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς.

Την ώρα που η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ο έμπειρος χειρουργός, που έδωσε μάχη για να κρατήσει την γυναίκα στη ζωή, περιέγραψε σε ανάρτησή του το χρονικό της τραγωδίας.

Όπως εξηγεί, η προγραμματισμένη καισαρική ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, ωστόσο αμέσως μετά ξέσπασε ακατάσχετη αιμορραγία. Παρά τις μεταγγίσεις και τα φάρμακα, οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα υστερεκτομή για να σταματήσουν την αιμορραγία.

Αν και η επέμβαση πέτυχε και η γυναίκα μεταφέρθηκε σταθερή στη ΜΕΘ, λίγες ώρες αργότερα η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Ο κ. Πλιακοστάμος εξηγεί πως η αξονική τομογραφία έδειξε ότι δεν υπήρχε νέα αιμορραγία, παρόλα αυτά η 35χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.

Όπως αποκαλύπτει, η μήτρα που αφαιρέθηκε έχει ήδη σταλεί για παθολογοανατομική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε κάποιο κρυφό υποκείμενο αίτιο, όπως ο διεισδυτικός πλακούντας. Ο ίδιος τονίζει, πάντως, ότι ο προγεννητικός έλεγχος της άτυχης γυναίκας ήταν πλήρης και δεν είχε δείξει το παραμικρό.

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Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Το περιστατικό της 35χρονης λεχωίδας που κατέληξε προβληματίζει και γεμίζει θλίψη όλους μας.

Η 35χρονη υπεβλήθη σε προγραμματισμένη καισαρική τομή το πρωί της Τετάρτης 24.6.2026. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο, χωρίς να παρουσιαστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιο εμφανές διεγχειρητικό πρόβλημα.

Ενώ η λεχωίδα ανάνηπτε και παρέμενε στη χειρουργική αίθουσα, λίγα λεπτά αργότερα διαπιστώθηκε αιφνίδιας έναρξης, ασυνήθιστα έντονη αιμορραγία από τον κόλπο. Η αιμορραγία αποδόθηκε αρχικά σε ατελή ανταπόκριση της μήτρας στα μητροσυσπαστικά φάρμακα που είχαν ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Καθώς η αιμορραγία επιδεινωνόταν και καθίστατο απειλητική για τη ζωή της ασθενούς, χορηγήθηκαν επιπλέον μητροσυσπαστικά και αιμοστατικά φάρμακα, ενώ παράλληλα ξεκίνησε μαζική μετάγγιση με διασταυρωμένες μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών και παραγώγων αίματος.

Ταυτόχρονα κλήθηκαν και προσήλθαν άμεσα δύο γενικοί χειρουργοί, οι οποίοι μαζί με τους δύο γυναικολόγους προχώρησαν σε επείγουσα υστερεκτομή, καθώς η μήτρα βρισκόταν σε πλήρη ατονία και η αιμορραγία δεν μπορούσε να ελεγχθεί με συντηρητικά μέσα.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και επέτυχε τον βασικό της στόχο, δηλαδή την οριστική ανάσχεση της αιμορραγίας. Η εκτίμηση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι η ασθενής είχε πλέον σημαντικές πιθανότητες να ανακάμψει.

Ακολούθησε επικοινωνία με Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η λεχωίδα διακομίστηκε, συνοδευόμενη από τον γυναικολόγο που διενήργησε την καισαρική τομή και αναισθησιολόγο, σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση.

Τις επόμενες ώρες όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε. Προς το βράδυ κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια αξονικής τομογραφίας, προκειμένου να αποκλειστεί υποτροπή της αιμορραγίας. Η εξέταση απέκλεισε ενεργό αιμορραγία, πλην όμως η αιμοδυναμική αστάθεια παρέμενε και, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της ιατρικής ομάδας, η άτυχη λεχωίδα κατέληξε το πρωί της Πέμπτης έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Το τραγικό αυτό γεγονός δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην ατονία της μήτρας, στην καταστροφική επιλόχεια αιμορραγία και τελικά στον θάνατο της ασθενούς. Η μήτρα που αφαιρέθηκε έχει αποσταλεί για παθολογοανατομική εξέταση, στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών υποκείμενων αιτίων, όπως διεισδυτικός πλακούντας ή άλλη παθολογική κατάσταση, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει οριστικό αποτέλεσμα.

Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα που να προμήνυε αυτή την εξαιρετικά σπάνια και τραγική εξέλιξη.

Το γεγονός συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και συνέπεσε χρονικά με την άλλη τραγική απώλεια νεαρής λεχωίδας, ιατρού του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς, μέρος της δημόσιας συζήτησης χαρακτηρίστηκε από ακραίες και πρόωρες κρίσεις, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διερεύνηση των γεγονότων. Αντίθετα, η στάση του συζύγου της εκλιπούσας υπήρξε υποδειγματική, με αξιοπρέπεια και σεβασμό απέναντι στη μνήμη της.

Επειδή πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία, την οποία βιώνουν ήδη ο σύζυγος και τα δύο παιδιά που στερήθηκαν τη μητέρα τους, είναι αυτονόητο ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διερευνηθεί πλήρως η συνολική διαχείριση του περιστατικού και να αποσαφηνιστούν τα πραγματικά αίτια της κατάληξης.

Οι ατεκμηρίωτες δημόσιες τοποθετήσεις που απαξιώνουν συλλήβδην ένα νοσοκομείο το οποίο επί σειρά ετών προσφέρει μαιευτικές υπηρεσίες σε γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα δεν συμβάλλουν στην αναζήτηση της αλήθειας. Αντιθέτως, επιβαρύνουν το κλίμα και απαξιώνουν το έργο ανθρώπων που καθημερινά υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας.

Το νοσοκομείο αποτελεί πολύτιμο στήριγμα για την τοπική κοινωνία, ιδιαίτερα για τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό χρειάζεται τη στήριξη όλων, ώστε να συνεχίσει να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας.

Ήδη, από το Υπουργείο Υγείας και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια έχει διαταχθεί πλήρης διοικητική διερεύνηση του περιστατικού, ενώ έχουν δοθεί οδηγίες να μη γίνονται δημόσιες δηλώσεις μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η παρούσα ανάρτηση ενδέχεται να αποκλίνει από αυτή τη σύσταση. Ωστόσο, ως ένας από τους χειρουργούς που συμμετείχαν στην προσπάθεια διάσωσης της ασθενούς, αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, με αυταπάρνηση και αγωνία, για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Αποτελεί ηθική υποχρέωση όλων μας να αναζητηθεί με απόλυτη διαφάνεια η αλήθεια και να παρουσιαστούν τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στον τόσο απρόσμενο χαμό μιας νέας γυναίκας με την ιερή ιδιότητα της μητέρας».

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