Μετά από σοβαρή επιπλοκή που παρουσίασε, την αμέσως επόμενη ημέρα του τοκετού, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στην Αθήνα, όπου και κατέληξε.

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Λέσβο και ιδιαίτερα στην κοινότητα των υγειονομικών, ο θάνατος της 36χρονης γιατρού του ΕΚΑΒ, η οποία κατέληξε την Τρίτη 23 Ιουνίου, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συγκίνηση αλλά και σύγχυση ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της. Αρχικά μεταδόθηκε ότι η 36χρονη κατέληξε κατά τη διάρκεια του τοκετού. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν την ιστοσελίδα «το Νησί», από γιατρούς του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και συναδέλφους της στο ΕΚΑΒ, η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει και ο θάνατός της επήλθε λίγες ημέρες αργότερα, έπειτα από σοβαρή επιπλοκή.

Γέννησε την Παρασκευή – Το νεογνό είναι καλά στην υγεία του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 36χρονη επρόκειτο αρχικά να υποβληθεί σε καισαρική τομή, ωστόσο τελικά γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το νεογνό βρίσκεται καλά στην υγεία του.

Το βράδυ του Σαββάτου, μία ημέρα μετά τη γέννα, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιδείνωση, καθώς ανέβασε υψηλό πυρετό. Οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας «Το Νησί», εξετάζεται το ενδεχόμενο σοβαρής λοίμωξης που οδήγησε σε σηπτικό σοκ. Για τη διερεύνηση των αιτίων έχουν σταλεί οι απαραίτητες καλλιέργειες.

Νοσηλεία στη ΜΕΘ και αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αποφασίστηκε η διασωλήνωσή της και η μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

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Την Τρίτη 23 Ιουνίου οργανώθηκε η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της ασθενούς ήταν ήδη εξαιρετικά κρίσιμη κατά τη διάρκεια της διακομιδής. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχασε τις αισθήσεις της μετά την προσγείωση στην Αθήνα και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης κατά τη μεταφορά της προς το νοσοκομείο Αττικό, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Συγκλονισμένοι συνάδελφοι και φίλοι

Η 36χρονη υπηρετούσε στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης τον τελευταίο χρόνο και είχε κερδίσει την εκτίμηση συναδέλφων και πολιτών για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή της.

Συνάδελφοί της περιγράφουν μια γιατρό που παρέμεινε ενεργή στην υπηρεσία της μέχρι και τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, καλύπτοντας ανάγκες στο πεδίο σε μια περίοδο όπου το ΕΚΑΒ αντιμετώπιζε αυξημένες απαιτήσεις.

Άνθρωποι που τη γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο με ξεχωριστή προσφορά και ήθος.

«Χάσαμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ήταν ένας άγγελος. Τέτοια ψυχή και καρδιά δύσκολα συναντά κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά συνάδελφός της.