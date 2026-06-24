Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 36χρονης γυναίκας - Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου που γέννησε.

«Πάγωσε» η Μυτιλήνη από τον αδόκητο χαμό της 36χρονης γιατρού μόλις τέσσερις μέρες μετά την γέννηση του πρώτου της παιδιού. Τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που θα ακολουθούσε. Η άτυχη 36χρονη σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία κατέληξε έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά τον τοκετό. Διασωληνώθηκε μετά τις επιπλοκές, νοσηλεύθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στην Αθήνα με πτήση του ΕΚΑΒ.

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Το χρονικό της τραγωδίας με τον θάνατο της λεχώνας γιατρού

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης και στο ΕΚΑΒ το κλίμα είναι βαρύ. Οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο για έναν δοτικό άνθρωπο, μια επαγγελματία που εργαζόταν με ψυχή και αξιοπρέπεια, πάντα με διάθεση να προσφέρει αναφέρει το ρεπορτάζ από το stonisi.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η 36χρονη γέννησε στις 19 Ιουνίου ένα υγιές κοριτσάκι με φυσιολογικό τοκετό. Τις επόμενες ημέρες, ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και στη συνέχεια να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου τελικά κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

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Σε εξέλιξη η διερεύνηση για τον θάνατο της 36χρονης

Με επίσημη ανακοίνωσή του το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» επιβεβαίωσε τον θάνατο της 36χρονης γιατρού Μ.Π.. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η 36χρονη γέννησε με φυσιολογικό, μη επεμβατικό τοκετό, στην 39η εβδομάδα κύησης, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 4 το απόγευμα. Το νεογνό, ένα κοριτσάκι, γεννήθηκε υγιές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες η κατάσταση της υγείας της μητέρας επιδεινώθηκε, καθώς παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές. Το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βοστανείου, ενώ την επομένη, Τρίτη 23 Ιουνίου, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για περαιτέρω εξειδικευμένη αντιμετώπιση. ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης Στην ανακοίνωσή του το Βοστάνειο κάνει λόγο για μια απώλεια που έχει συγκλονίσει το προσωπικό του νοσοκομείου. «Είμαστε βαθύτατα συντετριμμένοι από την απώλεια αυτή», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με ιδιαίτερη μνεία στους γιατρούς της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής αλλά και στο σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού. Παράλληλα, η διοίκηση του νοσοκομείου γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού. Όπως επισημαίνεται, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής και των απαραίτητων εργαστηριακών ελέγχων.

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Το «αντίο» του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου

Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου εκφράζει τη βαθιά οδύνη του για την απώλεια της αγαπητής συναδέλφου, η οποία έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω το νεογέννητο κοριτσάκι της, την οικογένειά της και τους ανθρώπους που τη γνώρισαν και τη αγάπησαν. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η εκλιπούσα υπήρξε ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, προσφοράς και ανθρωπιάς. Με το χαμόγελο, την ευγένεια και τη διάθεσή της να βοηθά κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη, είχε κερδίσει την εκτίμηση τόσο των συναδέλφων της όσο και των πολιτών που συνεργάστηκαν μαζί της. «Η παρουσία της ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα ήθους, προσφοράς και ανθρωπιάς. Πάντα χαμογελαστή, ευγενική και πρόθυμη να σταθεί δίπλα σε κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη, κέρδισε την εκτίμηση και την αγάπη όλων μας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ιατρικός Σύλλογος. Η απώλειά της, όπως τονίζεται, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στην ιατρική κοινότητα του νησιού όσο και στις καρδιές όσων τη γνώρισαν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένειά της και απευθύνει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα για το νεογέννητο παιδί της, ευχόμενος «να μεγαλώσει έχοντας για πάντα ως παρακαταθήκη το φως, την καλοσύνη και την αγάπη που σκόρπιζε η μητέρα του».