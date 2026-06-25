Οι βαθμολογίες και το πρόγραμμα των ματς του Μουντιάλ 2026.

Συνεχίζεται η τρίτη και τελευταία αγωνιστικών των ομίλων του Μουντιάλ 2026, που θα συμπληρώνει το παζλ των 32 ομάδων οι οποίες θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οχτώ ματς από απόψε έως και το βράδυ της Παρασκευής, με αναμετρήσεις τεσσάρων ομίλων του Μουντιάλ 2026.

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Στις 23:00, το Κουρασάο αντιμετωπίζει την Ακτή Ελεφαντοστού και η Γερμανία παίζει με το Εκουαδόρ, για τον πέμπτο όμιλο. Την σκυτάλη, στις 02:00 παίρνουν οι ομάδες του έκτου ομίλου, καθώς η Τυνησία αναμετράται με την Ολλανδία και η Ιαπωνία με τη Σουηδία.

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Τα ξημερώματα της Παρασκευής, στις 05:00 έρχεται η σειρά των ομάδων του τέταρτου ομίλου, αφού η Παραγουάη αντιμετωπίζει την Αυστραλία και η Τουρκία τις ΗΠΑ. Στις 22:00 της Παρασκευής η σκυτάλη περνά στον 9ο όμιλο, αφού η Γαλλία παίζει με τη Νορβηγία και η Σενεγάλη με το Ιράκ.

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Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

25/6 23:00 Κουρασάο - Ακτή Ελεφαντοστού ΕΡΤ1

25/6 23:00 Εκουαδόρ - Γερμανία ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

26/6 02:00 Τυνησία - Ολλανδία ΕΡΤ1

26/6 02:00 Ιαπωνία - Σουηδία ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

26/6 05:00 Παραγουάη - Αυστραλία ΕΡΤ1

26/6 05:00 Τουρκία - ΗΠΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

26/6 22:00 Σενεγάλη - Ιράκ ΕΡΤ1

26/6 22:00 Νορβηγία - Γαλλία ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

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Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογίες των ομίλων

4ος όμιλος

1. ΗΠΑ 6-1 6

2. Αυστραλία 2-2 3

3. Παραγουάη 2-4 3

4. Τουρκία 0-3 0

5ος όμιλος

1. Γερμανία 9-2 6

2. Ακτή Ελεφαντοστού 2-2 3

3. Εκουδαόρ 0-1 1

4. Κουρασάο 1-7 1

6ος όμιλος

1. Ολλανδία 7-3 4

2. Ιαπωνία 6-2 4

3. Σουηδία 6-6 3

4. Τυνησία 1-9 0

9ος όμιλος

1. Γαλλία 6-1 6

2. Νορβηγία 7-3 6

3. Σενεγάλη 3-6 0

4. Ιράκ 1-7 0