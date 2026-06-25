Μη επαληθευμένο βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πλήθος.

Όχημα παρέσυρε πολλούς ανθρώπους σε συγκέντρωση στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας, μετά τη νίκη του Μεξικού σε αγώνα του Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημαρχείου του Λος Κάμπος.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα είχε περικυκλωθεί από μια ομάδα ανθρώπων και, για λόγους που θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, κινήθηκε μέσα στο πλήθος, τραυματίζοντας αρκετά άτομα», ανέφερε το δημαρχείο.

Μη επαληθευμένο βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πλήθος, ωστόσο το Reuters δεν μπόρεσε άμεσα να επιβεβαιώσει τη γνησιότητά του.

{https://x.com/GNocturnaMX/status/2070043526855864806}

Με πληροφορίες από Reuters