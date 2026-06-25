Ο διευθύνων σύμβουλος των αεροδρομίων δηλώνει ότι η εξαίρεση των επιβατών εκτός ΕΕ από το σύστημα εισόδου-εξόδου είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί το χάος στις μετακινήσεις κατά την περίοδο αιχμής.

Τα αεροδρόμια της Ρώμης θα αναγκαστούν να αναστείλουν το νέο ψηφιακό συνοριακό σύστημα της ΕΕ για τους πολίτες εκτός ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί μια «καταστροφή» κατά τους καλοκαιρινούς μήνες της τουριστικής αιχμής, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης των αεροδρομίων.

Ο Marco Troncone δήλωσε ότι η εξαίρεση των επιβατών από το βιομετρικό Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (EES) αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να αποφευχθεί το ταξιδιωτικό χάος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εν μέσω προειδοποιήσεων και από άλλους αξιωματούχους ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Οι πολίτες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών, πρέπει να υποβάλλονται σε λήψη αποτυπωμάτων και φωτογραφίας προσώπου την πρώτη φορά που εισέρχονται στην ΕΕ, βάσει ενός νέου προγράμματος που σχεδιάστηκε για τον έλεγχο των συνόρων του μπλοκ.

Ουρές ακόμη και εκτός περιόδου αιχμής

Το σύστημα εφαρμόστηκε αρχικά τον περασμένο Οκτώβριο και τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στα μέσα Απριλίου, μετά από καθυστερήσεις. Το EES παρουσίασε καθυστερήσεις λόγω ελαττωματικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ουρές για τους επιβάτες ακόμη και πριν από την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών ταξιδιών, ενώ ορισμένοι άνθρωποι έχασαν τις πτήσεις τους.

«Ανησυχούμε πολύ για το καλοκαίρι», δήλωσε στους Financial Times ο Troncone, διευθύνων σύμβουλος της Aeroporti di Roma, η οποία διαχειρίζεται το Fiumicino και το μικρότερο αεροδρόμιο Ciampino. Σε μια κλίμακα από το ένα έως το 10, ο Troncone δήλωσε ότι η ανησυχία του βρίσκεται πλέον στο οκτώ ή εννέα. Πρόσθεσε επίσης ότι η διαδικασία αποδεικνύεται ασύμβατη με τους όγκους αιχμής που πρόκειται να αντιμετωπίσουν, επομένως ο μόνος τρόπος είναι να ανοίξει η βαλβίδα ασφαλείας, καθώς είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί το 100% των εγγραφών.

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Οι Βρετανοί ταξιδιώτες έχουν έρθει αντιμέτωποι με τεράστιες καθυστερήσεις σε ορισμένες χώρες, ενώ η γαλλική αστυνομία ανέστειλε προσωρινά τους πρόσθετους ελέγχους στο λιμάνι του Dover τον Μάιο. Η Ελλάδα απέσυρε την προηγούμενη υπόσχεσή της να εξαιρέσει τους ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο από τους βιομετρικούς ελέγχους μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, επιβάτες που έχουν ήδη περάσει από το EES στο παρελθόν –και θα έπρεπε να μπορούν να παρακάμψουν τις ουρές– αναγκάζονται συχνά να υποβληθούν ξανά στους ελέγχους.

Οι χρόνοι αναμονής θα μπορούσαν να φτάσουν τις έξι ώρες

Ο Stefan Schulte, πρόεδρος της ACI Europe, ενός φορέα της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς, δήλωσε στο BBC την Τρίτη ότι οι επιμέρους κυβερνήσεις της ΕΕ πρέπει να αποφασίσουν αν θα αναστείλουν το σύστημα και όχι τα αεροδρόμια. Ανέφερε μάλιστα ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να σταματήσουν να προσποιούνται ότι το EES λειτουργεί μια χαρά, καθώς αυτό δεν συμβαίνει. Στις αρχές Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στην ενσωματωμένη ευελιξία του συστήματος, η οποία θα επέτρεπε την αναστολή ορισμένων λειτουργιών.

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (Iata) δήλωσε ότι οι χρόνοι αναμονής στις ουρές θα μπορούσαν να φτάσουν τις έξι ώρες σε ορισμένα αεροδρόμια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί αναμονές έως και τρεισήμισι ωρών σε περιόδους αιχμής.

Η Iata επεσήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι, δύο μήνες μετά την εφαρμογή του, το σύστημα προκαλεί μεγάλες ουρές, χαμένες πτήσεις και αυξανόμενο συναγερμό σε όλη την ταξιδιωτική βιομηχανία.

Ο Uku Särekanno, αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού συνοριοφυλακής της ΕΕ Frontex, δήλωσε σε κλαδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτόν τον μήνα ότι η κατάσταση ενδέχεται να μην σταθεροποιηθεί πριν από την πάροδο δύο ετών.