Μέλη της ελληνικής παροικίας στο Καράκας μεταφέρουν στο Dnews το χάος και τον φόβο που επικρατεί μετά το ζεύγος σεισμών στην Βενεζουέλα.

Σκηνές ταινίας τρόμου έζησε η Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης (18:04 τοπική ώρα) όταν χτυπήθηκε από σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Μόλις 39 δευτερόλεπτα αργότερα, δεύτερος ακόμη μεγαλύτερος σεισμός ταρακούνησε την χώρα. Τα 7,5 ρίχτερ βρήκαν τους κατοίκους του Καράκας ήδη σε πανικό.

Οι ισχυροί σεισμοί είναι ασυνήθιστοι στη Βενεζουέλα. Αν και η χώρα βρίσκεται κοντά σε πολλαπλά ρήγματα, το γεγονός ότι εκτείνεται πάνω στο όριο της τεκτονικής πλάκας της Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής καθιστά τους σεισμούς πολύ λιγότερο συχνούς σε σύγκριση με άλλα μέρη της Λατινικής Αμερικής.

«Στην Βενεζουέλα δεν υπάρχει η κουλτούρα του σεισμού», παραδέχεται ο Θεόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής παροικίας. «Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι», αναφέρει μιλώντας στο Dnews. Ο τελευταίος ισχυρός σεισμός καταγράφεται πριν από 69 χρόνια, ενώ ο προηγούμενος ήταν πριν το 1900.

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«Ο κόσμος είναι φοβισμένος, πολλοί παραμένουν στο σκοτάδι»

Οι ισχυρές δονήσεις αφήνουν πίσω κατεστραμμένα κτήρια και δεκάδες κλειστούς δρόμους από συντρίμμια στο Καράκας. «Δεν ξέρουμε ακόμα το μέγεθος της καταστροφής, ο κόσμος είναι φοβισμένος», μας μεταφέρει ο Νίκος Μπακόπουλος, μέλος και επίτιμος πρόεδρος της ελληνικής παροικίας.

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«Πήρα το αυτοκίνητο 2-3 ώρες μετά τον σεισμό για να δω τι έχει συμβεί στην πόλη. Ήταν αδύνατο να φτάσω στο κέντρο της κοινότητας, γιατί πολλοί δρόμοι ήταν κλειστοί. Είδα τουλάχιστον τέσσερις πολυκατοικίες να έχουν καταρρεύσει. Έχει φοβηθεί ο κόσμος, άλλοι κοιμούνται έξω και άλλοι σε αυτοκίνητα».

Ο πρόεδρος της ελληνικής παροικίας - που αριθμεί περίπου 1.500 μέλη στο Καράκας και 2.500 μέλη σε ολόκληρη την Βενεζουέλα - μας λέει πως, αμέσως μετά τον σεισμό, πολλές περιοχές της χώρας βυθίστηκαν στο σκοτάδι. «Το ρεύμα κόπηκε στο Καράκας για τουλάχιστον 6 ώρες. Επέστρεψε μετά τα μεσάνυχτα, ωστόσο αλλού επιμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Σε πολιτεία κοντά στο Καράκας, που ήταν πιο κοντά το επίκεντρο, δεν υπάρχει ακόμη ρεύμα, ενώ παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο».

Νωρίτερα η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, σε διάγγελμά της προς τους πολίτες, είχε παραδεχθεί πως δεν διέθετε στοιχεία για την πολιτεία Λα Γουαΐρα, που φέρεται να υπέστη και το πιο βαρύ πλήγμα. Η Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοινώνοντας πως το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας.

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«Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος»

Ο Νίκος Μπακόπουλος βρισκόταν στο σπίτι του και έβλεπε Μουντιάλ - όπως και πολλοί άλλοι Βενεζουελάνοι - όταν συνέβη ο σεισμός. Μας περιγράφει μια χαοτική σκηνή, όπου τα πάντα έτριζαν. «Ο δεύτερος σεισμός μου φάνηκε ότι κράτησε κοντά ένα λεπτό».

«Προσπάθησα να βγω από το σπίτι, αλλά ήταν αδύνατο. Δεν υπήρχε κάποιος τοίχος δίπλα να πιαστώ και έπεφτα. Δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος και να περπατήσω».

Οι μαρτυρίες από την Βενεζουέλα είναι πανομοιότυπες: «Άρχισα να βλέπω τα παράθυρα να τρέμουν, κατόπιν σείονταν όλα. Η ένταση δεν σταματούσε να αυξάνεται. Όλος ο τοίχος γέμισε ρωγμές, έπεφταν πράγματα από την οροφή. Ήταν απίστευτο, δεν ξέρω καν πόση ώρα κράτησε.»

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Σώοι όλοι οι Έλληνες της Βενεζουέλας

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως όλα τα μέλη της ελληνικής κοινότητας είναι ασφαλή», μας επιβεβαιώνει ο επίσκοπος Άσσου Τιμόθεος. Η κοινότητα διατηρεί ενεργή επικοινωνία μέσα από γκρουπ στο WhatsApp και για την ώρα το μόνο που καταγράφεται είναι πολλές και σοβαρές υλικές ζημιές. Το μέγεθος της καταστροφής ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί.

«Όταν ξημερώσει θα έχουμε καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στο Καράκας», εξηγεί. «Είναι νύχτα στην Βενεζουέλα, τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, αλλά για την ώρα δεν γνωρίζουμε περισσότερα για τα θύματα και το μέγεθος της καταστροφής στο Καράκας και στις δεκάδες γύρω πόλεις και τα χωριά».

Στην χώρα υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία πως λόγω της οικονομικής κρίσης θα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εγκαίρως το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής.

Αυτό που εξηγεί ο επίσκοπος Τιμόθεος είναι πως ο διπλός σεισμός βρίσκει τη Βενεζουέλα σε δεινή οικονομική θέση και με ανοιχτές πληγές από τις πολιτικές ταραχές. «Ο λαός υπέφερε πριν από τον σεισμό και θα υποφέρει και μετά τον σεισμό», σχολιάζει.