Ο δημιουργός του «Revolutionary Fitness» μιλά για τη δύναμη της άσκησης στη μακροζωία και εξηγεί γιατί ακόμη και λίγα λεπτά σωματικής δραστηριότητας την ημέρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η σωματική άσκηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους για μια καλύτερη και πιο υγιή γήρανση.

Όπως αναφέρει το abc.es, η συστηματική άσκηση δεν συνδέεται μόνο με καλύτερη φυσική κατάσταση, αλλά μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, στην ενίσχυση της οστικής πυκνότητας, αλλά και στην προστασία της γνωστικής λειτουργίας, μειώνοντας τον κίνδυνο εξασθένησης της μνήμης και ανάπτυξης νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η διατήρηση της σωματικής δραστηριότητας όσο περνούν τα χρόνια μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο πτώσεων και καταγμάτων, αλλά και την απώλεια κινητικότητας που συχνά συνοδεύει τη γήρανση.

Τη σημασία της άσκησης για τη μακροζωία ανέδειξε ο Marcos Vázquez, δημιουργός του «Revolutionary Fitness», ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με τη φυσική κατάσταση και τη διατήρηση της υγείας σε βάθος χρόνου.

Ακόμη και τρία λεπτά άσκησης την ημέρα

Μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε η «La Vanguardia» με αντικείμενο τη μακροζωία, ο Vázquez αναφέρθηκε σε μελέτη που εξέτασε ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών και έδειξε ότι ακόμη και πολύ μικρές δόσεις σωματικής δραστηριότητας μπορούν να έχουν αξιοσημείωτη επίδραση.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «τρία λεπτά σωματικής δραστηριότητας την ημέρα είχαν ως αποτέλεσμα μείωση της θνησιμότητας κατά περισσότερο από 15%». Η δραστηριότητα που περιλαμβανόταν στη συγκεκριμένη μελέτη ήταν ιδιαίτερα απλή: οι συμμετέχοντες ανέβαιναν σκάλες τρεις φορές την ημέρα.

Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι η άσκηση δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι πολύωρη ή ιδιαίτερα απαιτητική για να ενταχθεί στην καθημερινότητα και να προσφέρει οφέλη.

Η δύναμη ως δείκτης μακροζωίας

Για τον Vázquez, ιδιαίτερη σημασία έχει η δύναμη που αποκτά και διατηρεί ο άνθρωπος μέσω της σωματικής άσκησης. Όπως υποστηρίζει, η φυσική δύναμη μπορεί να αποτελεί πιο καθοριστικό παράγοντα για τη μακροζωία από άλλους δείκτες που συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως η χοληστερόλη.

«Μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες και είναι καλύτεροι προγνωστικοί παράγοντες θνησιμότητας», σημειώνει, αναφερόμενος στη σημασία της σωματικής κατάστασης και της δύναμης.

Η διατήρηση της μυϊκής ικανότητας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε, καθώς η απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης μπορεί να επηρεάσει την κινητικότητα και την αυτονομία, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμών.

«Ποτέ δεν είναι αργά»

Ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα του Vázquez είναι ότι η άσκηση μπορεί να ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία. «Ποτέ δεν είναι αργά», υποστηρίζει, επισημαίνοντας ότι όσο νωρίτερα ξεκινήσει κάποιος τόσο καλύτερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας δεν μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη.

«Αν ξεκινήσουμε στα 60, μπορούμε να είμαστε σε καλύτερη φόρμα στα 70 από ό,τι ήμασταν στα 50», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, η άσκηση δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μέσο πρόληψης της σωματικής φθοράς, αλλά και ως εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη φυσική κατάσταση ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία.

Τένις, ποδόσφαιρο και μπάντμιντον για περισσότερα χρόνια ζωής

Ο Vázquez στάθηκε επίσης σε δραστηριότητες όπως το τένις, το ποδόσφαιρο και το μπάντμιντον. Το πλεονέκτημά τους, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζεται στη σωματική άσκηση.

Καθοριστικό ρόλο έχει και η κοινωνική διάσταση αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς φέρνουν τους ανθρώπους σε επαφή, ενισχύουν την κοινωνικότητα και μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση ενός ενεργού τρόπου ζωής. Η κοινωνική σύνδεση αποτελεί, άλλωστε, έναν σημαντικό παράγοντα που συνδέεται με τη μακροζωία.

70χρονοι με χαρακτηριστικά 40χρονων

Για να ενισχύσει την άποψή του σχετικά με τη δύναμη της διαχρονικής άσκησης, ο Marcos Vázquez παρουσίασε στο συνέδριο και μια μελέτη που συνέκρινε ανθρώπους ηλικίας 70 και 40 ετών, οι οποίοι παρέμεναν σωματικά δραστήριοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Σύμφωνα με το συμπέρασμα των ερευνητών, τα επίπεδα μυϊκής και οστικής μάζας των δύο ομάδων ήταν πρακτικά αδιαχώριστα, τόσο σε ανατομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, παρά τη διαφορά των 30 ετών στην ηλικία.

Το εύρημα αυτό αναδεικνύει με χαρακτηριστικό τρόπο πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα της γήρανσης όταν η σωματική δραστηριότητα παραμένει σταθερό μέρος της ζωής. Η ηλικία παραμένει ένας αριθμός, αλλά η φυσική κατάσταση δεν ακολουθεί πάντοτε την ίδια πορεία.

Το μήνυμα του Vázquez είναι επομένως σαφές: η επένδυση στη σωματική δραστηριότητα δεν αφορά μόνο το σήμερα, αλλά και το πώς θα κινηθούμε, θα λειτουργούμε και θα ζούμε τις επόμενες δεκαετίες.