Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σιλδεναφίλη του χαπιού Viagra προκάλεσε συσσώρευση χοληστερόλης στα λυσοσώματα.

Στο φως της δημοσιότητας έρχεται μια έρευνα από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το οποίο αναφέρεται στα αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει η χρήση Viagra. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι αναστολείς PDE5a ενδέχεται να μπορούν να περιορίσουν την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να εξαπλώνονται και να δημιουργούν μεταστάσεις.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η σιλδεναφίλη προκάλεσε συσσώρευση χοληστερόλης στα λυσοσώματα σε διαφορετικά μοντέλα καρκίνου, τόσο ανθρώπινα όσο και σε ποντίκια. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε η διαθέσιμη χοληστερόλη που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα καρκινικά κύτταρα, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να μετακινούνται και να δημιουργούν μεταστάσεις.

{https://x.com/theNCI/status/2083160748981735622}

«Οι μη συμβατικές μεταβολικές λειτουργίες των μορίων σηματοδότησης συμβάλλουν στην προσαρμοστικότητα του καρκίνου και στην εξέλιξη των μεταστάσεων.

Στην παρούσα μελέτη δείξαμε ότι οι αναστολείς της PDE5a, συμπεριλαμβανομένης της σιλδεναφίλης (Viagra), προκάλεσαν συσσώρευση χοληστερόλης στα λυσοσώματα σε πολλαπλά μοντέλα καρκίνου, τόσο σε ποντίκια όσο και σε ανθρώπους, μειώνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα της χοληστερόλης και παρεμποδίζοντας τη μετανάστευση των καρκινικών κυττάρων και τη δημιουργία μεταστάσεων.

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Τα καρκινικά κύτταρα παρουσίασαν αυξημένη ευαισθησία λόγω της μειωμένης έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με τα λυσοσώματα, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στη διαταραχή της μεταφοράς της χοληστερόλης.

Σε επίπεδο μηχανισμού, τα αυξημένα επίπεδα cGMP συνδέθηκαν με τον λυσοσωμικό μεταφορέα χοληστερόλης NPC1, παρεμποδίζοντας την έξοδο της χοληστερόλης και προκαλώντας μια κατάσταση που προσομοιάζει στην παθολογία της νόσου Niemann–Pick τύπου C.

Η επακόλουθη μείωση της διαθέσιμης χοληστερόλης διατάραξε τις λιπιδικές σχεδίες των κυτταρικών μεμβρανών και τη μιτοχονδριακή βιοενεργειακή λειτουργία, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα δημιουργίας μεταστάσεων. Παράλληλα, ενεργοποίησε αντισταθμιστικά τον SREBP2, οδηγώντας σε αυξημένη σύνθεση χοληστερόλης.

Ο συνδυασμός της σιλδεναφίλης με στατίνες παρουσίασε αθροιστική αντιμεταστατική δράση, καθώς παρεμπόδιζε ταυτόχρονα τόσο την έξοδο της χοληστερόλης από τα λυσοσώματα όσο και τη βιοσύνθεσή της.

Σε συμφωνία με τα παραπάνω ευρήματα, η ανάλυση ψηφιακών αρχείων υγείας έδειξε σημαντικά βελτιωμένη επιβίωση μεταξύ των χρηστών σιλδεναφίλης, ενώ όταν αυτή συνδυαζόταν με στατίνες παρατηρήθηκε επιπλέον όφελος, το οποίο αυξανόταν ανάλογα με τη δόση.

Συνολικά, τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η αύξηση των επιπέδων του cGMP μέσω της αναστολής της PDE5a θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανή στρατηγική για τον περιορισμό των μεταστάσεων, ενώ παράλληλα προσφέρουν μια πιθανή μηχανιστική εξήγηση για τις ευεργετικές επιδράσεις της σιλδεναφίλης» αναφέρει η έρευνα.