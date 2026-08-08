Μίλησε επίσης, για την αμφιλεγόμενη απόφαση του Τζο Μπάιντεν να του χορηγήσει προεδρική χάρη λίγο πριν αποχωρήσει από την εξουσία.

Σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε ο γιος του, Χάντερ Μπάιντεν, μιλώντας για τη μάχη που δίνει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ με τον καρκίνο.

Όπως ανέφερε, η νόσος έχει εξαπλωθεί στα οστά, προκαλώντας έντονους πόνους και περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητές του.

Ο Χάντερ Μπάιντεν μίλησε στο BBC για την κατάσταση του 83χρονου πατέρα του, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει πλέον στην καθημερινότητά του. Όπως είπε, ο καρκίνος «έχει κάνει μετάσταση στα οστά και ακόμη παραπέρα», σημειώνοντας ότι η κατάσταση είναι πολύ επώδυνη και εξουθενωτική από πολλές απόψεις.

Παρά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να κάνει δημόσιες εμφανίσεις και να τοποθετείται για ζητήματα της επικαιρότητας. Ο γιος του ανέφερε ότι ο πρώην πρόεδρος έχει την τάση να υποβαθμίζει τον πόνο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ενώ ο ίδιος εμφανίστηκε συγκινημένος μιλώντας για τη δοκιμασία του πατέρα του και συνολικά της οικογένειάς τους.

H διάγνωση για τον καρκίνο

Ο Τζο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει τον Μάιο του 2025 ότι διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη. Η διάγνωση έγινε λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Από την πρώτη ανακοίνωση είχε γίνει γνωστό ότι η νόσος είχε εξαπλωθεί στα οστά, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε θεραπεία για την αντιμετώπισή της.

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Στην ίδια συνέντευξη, ο Χάντερ Μπάιντεν αναφέρθηκε και σε μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της δικής του ζωής, μιλώντας ανοιχτά για τη μακροχρόνια μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Παραδέχθηκε ότι οι επιλογές του είχαν επιβαρύνει συναισθηματικά τον πατέρα του και την οικογένειά του, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα τους προκάλεσε.

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Ο Χάντερ μίλησε επίσης, για την αμφιλεγόμενη απόφαση του Τζο Μπάιντεν να του χορηγήσει προεδρική χάρη λίγο πριν αποχωρήσει από την εξουσία. Αναγνώρισε ότι η απόφαση αυτή είχε αρνητικές συνέπειες για την πολιτική κληρονομιά του πατέρα του και την εμπιστοσύνη μέρους της αμερικανικής κοινής γνώμης.