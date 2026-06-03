Η ερώτηση του Τζο Μπάιντεν έκανε την σύζυγό του και το κοινό να γελάσει.

Μπορεί να μην ήταν τόσο εμφανές όσο ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά ο Τζο Μπάιντεν έχει χιούμορ.

Το απέδειξε όταν εμφανίστηκε αναπάντεχα στην παρουσίαση βιβλίου της συζύγου του Τζιλ, για να την ρωτήσει απλά «Ποιον αγαπάς περισσότερο;».

Όλα συνέβησαν στην περιοδεία προώθησης του βιβλίου της Τζιλ Μπάιντεν με τα απομνημονεύματά της στη Νέα Υόρκη. Τη βραδιά παρουσίαζε η Γούπι Γκόλντμπεργκ. Τότε ξαφνικά εμφανίστηκε από το κοινό ο Τζο Μπάιντεν και διέκοψε την παρουσίαση. «Ο Τζο έχει μία ερώτηση λες και δεν μπορούσε να την κάνει αργότερα» είπε η Τζιλ Μπάιντεν.

«Ποιον αγαπάς περισσότερο σε όλον τον κόσμο;» ρώτησε ο Μπάιντεν. «Τη Γούπι» απάντησε εκείνη γελώντας και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απλά ανασήκωσε τους ώμους του χαμογελώντας. Η έκπληξη αυτή έγινε καθώς η Τζιλ Μπάιντεν συνεχίζει να προωθεί τα απομνημονεύματά της και να συζητά μερικές από τις πιο δύσκολες στιγμές της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

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