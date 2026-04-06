Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την ευκαιρία να επικρίνει τον Μπάιντεν αλλά με λάθος κοινό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ως γνωστό, εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να επικρίνει τον προκάτοχό του Τζο Μπαίντεν, αλλά μάλλον αυτή τη φορά θα έπρεπε να διαλέξει καλύτερα το κοινό του.

Ο Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια, φιλοξένησαν χιλιάδες ανθρώπους στην πασχαλινή γιορτή του Λευκού Οίκου τη Δευτέρα. Εκείνος απευθύνθηκε στα πλήθη, δίπλα στο Πασχαλινό Λαγουδάκι, και στη συνέχεια έβαλε τα παιδιά σε σειρά για να τους υπογράψει αυτόγραφα.

Κάποια στιγμή ο Τραμπ ενώ καθόταν σε ένα τραπέζι με πολλά παιδιά, αποφάσισε να τους μιλήσει για το autopen του Μπάιντεν. Όπως εμμονικά δηλώσει σε κάθε ευκαιρία, ο ίδιος έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα εκατοντάδων κυβερνητικών εγγράφων που υπογράφηκαν με autopen, μια συσκευή που αναπαράγει αυτόματα την υπογραφή ενός αξιωματούχου.

Σε ένα στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε στο X, τα παιδιά ζητούν από τον Τραμπ να υπογράψει τις ζωγραφιές τους. Εκείνος συμφώνησε και βρήκε προφανώς εξαιρετική την ευκαιρία να αναφερθεί στον Μπάιντεν.

«Ο Μπάιντεν θα χρησιμοποιούσε το autopen» λέει στα παιδιά που τον κοιτούν με απορία. Ένα παιδί ακούγεται να λέει: «Τι;» αλλά εκείνος συνεχίζει απτόητος και επιχειρεί να τους εξηγήσει: «Δεν ήταν σε θέση να υπογράψει το όνομά του, οπότε τον ακολουθούσαν με αυτό το μεγάλο μηχάνημα. Ξέρετε πώς λεγόταν; Autopen. Έπαιρνε το χαρτί, το έδινε στους δικούς του, το υπέγραφε με ένα autopen και μετά το επέστρεφε».

Ο Τραμπ συνέχισε ζητώωντας και την έγκριση των παιδιών: «Όχι και τόσο καλό, σωστά;» τους είπε με εκείνα να τον κοιτούν γεμάτα απορία.

Βέβαια, αυτό που δεν έχει δηλώσει ποτέ είναι ότι πολλοί πρόεδροι, ακόμα και ο ίδιος, έχουν χρησιμοποιήσει autopen στο παρελθόν λόγω του όγκου των επίσημων εγγράφων που πρέπει να υπογράψει ένας πρόεδρος.

