Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που είχε αναλάβει την προστασία της Τζιλ Μπάιντεν αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι ενώ τη συνόδευε στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με το KYW Radio, έξω από τον τερματικό σταθμό C στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας έχει στηθεί ένας αστυνομικός κλοιός ενώ αμέσως στο σημείο έφτασε μία ιατρική μονάδα συνοδεία περιπολικού για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής το περιστατικό ερευνάται και παραμένει ασαφές τι οδήγησε στον πυροβολισμό. Η κατάσταση του πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας είναι άγνωστη προς το παρόν.

