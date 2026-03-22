Το κλίμα στο Μέγαρο είναι βαρύ, με τους συναδέλφους του να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, καθώς τίποτα δεν προμήνυε την τραγική αυτή εξέλιξη.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν νωρίτερα το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όταν ένας 57χρονος αστυνομικός επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του και αυτοπυροβολήθηκε μέσα στον χώρο εργασίας του.

Όπως αναφέρει το epiruspost, ο αστυνομικός εντοπίστηκε από συναδέλφους του μέσα στο γραφείο του, πεσμένος σε μια λίμνη αίματος, φέροντας τραύμα από το υπηρεσιακό του όπλο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 57χρονο και τον διακόμισε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη. Οι γιατροί στο νοσοκομείο δίνουν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, με τις προβλέψεις ωστόσο να είναι δυσοίωνες λόγω της σοβαρότητας του τραύματος.