Στη σύλληψη ενός αστυνομικού προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Β.Ελλάδας μετά από καταγγελία κρατούμενης για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος της, κατά τη μεταγωγή της από τις γυναικείες φυλακές Θήβας προς την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η πράξη φέρεται να τελέστηκε ενώ το όχημα βρισκόταν καθοδόν, στο ύψος των Τεμπών. Όπως κατέθεσε η 41χρονη κρατούμενη, ο 54χρονος την θώπευσε και στη συνέχεια της πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά σε αστυνομικό τμήμα κατά μήκος της διαδρομής και σε σημείο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει στάση για ανεφοδιασμό του οχήματος.

Η καταγγέλουσα φέρεται να ζήτησε από τον 54χρονο αρχιφύλακα το ποσό των 1.000 ευρώ προκειμένου να μην αποκαλύψει τι είχε συμβεί, ενώ στη μεταγωγή υπήρχαν άλλες δύο κρατούμενες.



Μετά τη σύλληψή του, ο αστυνομικός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη σε απόπειρα και παράβαση καθήκοντος.