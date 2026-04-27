Κλείνει ξανά για 15 ημέρες το Μετρό Θεσσαλονίκης στα τέλη Μαΐου.

Κλειστό για περίπου 15 ημέρες αναμένεται να μείνει το Μετρό Θεσσαλονίκης στα τέλη Μαΐου, στο πλαίσιο των δοκιμαστικών δρομολογίων για την ένταξη της επέκτασης προς Καλαμαριά στο δίκτυο. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, η προσωρινή διακοπή είναι απαραίτητη, ώστε να γίνουν οι τεχνικοί έλεγχοι και η διασύνδεση της νέας γραμμής με το υφιστάμενο σύστημα.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr, όταν ανοίξει εκ νέου το μετρό, στο δίκτυο θα ενταχθούν και νέοι συρμοί της Καλαμαριάς οι οποίοι θα κινούνται με επιβάτες στη βασική γραμμή, αλλά θα τερματίζουν στη στάση «Μαρτίου». Από εκεί και πέρα, θα συνεχίζουν χωρίς επιβάτες προς τη νέα γραμμή, κάτι που σημαίνει ότι όσοι θέλουν να κατευθυνθούν προς Νέα Ελβετία θα πρέπει να αλλάζουν συρμό.

«Έχουμε κάποιες δυσκολίες σε ό,τι αφορά τις πιστοποιήσεις. Αυτά είναι ζητήματα που μας έφεραν καθυστερήσεις. Έπρεπε να γίνει παραγγελία νέων υλικών από την αρχική εργολαβία, γιατί προέκυψε ότι πρέπει να γίνουν αναβαθμίσεις κάποιων καλωδίων για λόγους πυρασφάλειας και άλλους λόγους», τόνισε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός, κ. Ταχιάος.

Χωρίς παράταση ωραρίου

Ξεκαθαρίστηκε επίσης ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επέκταση του ωραρίου λειτουργίας μετά τις 23:00. Όπως ανέφερε ο κ. Ταχιάος, οι βραδινές ώρες είναι απαραίτητες για να συνεχιστούν οι δοκιμές στο δίκτυο, γεγονός που δεν αφήνει περιθώριο για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας.

Τι ισχύει για την οδό Πόντου

Αναφορικά με την οδό Πόντου, ο υφυπουργός τόνισε ότι δεν επηρεάζει τη λειτουργία του Μετρό στην Καλαμαριά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες και οι εκκρεμότητες στην περιοχή δεν σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της επέκτασης. Οι παραπάνω ρυθμίσεις έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και εντάσσονται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου, με στόχο την πλήρη ένταξη της Καλαμαριάς στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα.

Τι θα ισχύει με τη μετεπιβίβαση

«Το πιθανότερο είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μετά με το σύστημα αυτό, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν νέες διακοπές, εάν όλα πάνε καλά. Στις αρχές του καλοκαιριού, θα υπάρχουν τα τρένα που θα πηγαίνουν προς την Καλαμαριά, αλλά στα οποία δεν θα συνεχίζουν μετά τη Μαρτίου οι επιβάτες. Τα τρένα θα πηγαίνουν άδεια στην Καλαμαριά για να κάνουν το trial run της γραμμής. Δύο τρένα θα πηγαίνουν στην Καλαμαριά, θα γράφουν Μίκρα, το τρένο θα συνεχίζει μετά τη Μαρτίου άδειο και ένα τρένο θα πηγαίνει στη Νέα Ελβετία. Δεν θα κάνουν μετεπιβίβαση οι επιβάτες. Πού θα πάνε; Θα κατεβαίνουν εκεί πέρα και θα παίρνουν το τρένο της Νέας Ελβετίας, που θα είναι το επόμενο που θα έρχεται».

Οι βραδινές δοκιμές

«Επειδή τα 15 νέα τρένα θα πρέπει να δοκιμαστούν, είναι πιθανό να χρειαστούν περισσότερες ώρες το βράδυ για δοκιμές. Θα δούμε πότε θα αποδοθεί σε πλήρη λειτουργία το σύνολο του δικτύου, ανάλογα με το πώς θα πάνε οι δοκιμές. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει 33 τρένα. Αναλογικά με το μήκος γραμμής, έχουμε μεγαλύτερη επάρκεια σε σχέση με την Αθήνα».