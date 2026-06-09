Persona non grata στη Γαλλία ο Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Η Γαλλία την Τρίτη απαγόρευσε στον ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεζαλέλ Σμότριτς, την είσοδό του στη χώρα με αφορμή την στήριξή του στις προσαρτήσεις της Δυτικής Όχθης, που απειλούν τη λύση των δύο κρατών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό επιβεβαίωσε την απαγόρευση με ανάρτησή του στο Χ, σημειώνοντας ότι ο Σμότριτς «προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης καθώς και τη «δημιουργία νέων αποικών στη Δυτική Όχθη, την επαναποικιοποίηση της Γάζας».

«Είναι μία πολιτική που η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας, που στηρίζει σθεναρά την λύση των δύο κρατών, δεν μπορεί να αποδεχθεί» σημείωσε ο Μπαρό.

Η απαγόρευση έγινε αφού η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όλς χώρες που πλέον έχουν απαγορεύσει στον Σμότριτς την είσοδο στα εδάφη τους, εξέδωσαν κοινή δήλωση ανακοινώνοντας ότι θα αναλάβουν δράση για να στοχεύσουν «βίαιους εποίκους».

Την ίδια στιγμή που η Γαλλία επέβαλε απαγορεύσεις εισόδου στον Σμότριτς, σε τέσσερις ηγέτες οργανώσεων εποίκων και σε 21 επιπλέον άτομα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε έξι οντότητες και ένα άτομο που εμπλέκονται στη «χρηματοδότηση, διευκόλυνση και άσκηση βίας από τους εποίκους».

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« Για πάρα πολύ καιρό, βίαιοι έποικοι είχαν τη δυνατότητα να κινούνται σχεδόν με ατιμωρησία, και η επέκταση των οικισμών και η δημιουργία φυλακίων συνεχίζονται με την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της κυβέρνησης του Ισραήλ», αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ επέκρινε τις αποφάσεις αυτές σε ανάρτησή του στο Χ, χαρακτηρίζοντάς τις «ντροπιαστικά μέτρα» και αντι- ισραηλινές πολιτικές που [έχουν μοναδικό σκοπό να πυροδοτήσουν τον αντισημιτισμού».

Οι κυρώσεις αυτές ακολουθούν ένα χαμηλό σημείο στις σχέσεις Ευρώπης και Ισραήλ. Πολλοί από τους ιστορικούς συμμάχους της Ευρώπης έχουν επικρίνει σφόδρα τον αυξανόμενο ρυθμό προσαρτήσεων της Δυτικής Όχθης και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Ακόμη και ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, που ήταν από τους πιο ισχυρούς υποστηρικτές του Ισραήλ, έχουν λάβει πιο σκληρή στάση απέναντί του τους τελευταίους μήνες.

Από την άλλη η Γαλλία είναι από τους πιο ανοιχτά επικριτές του Ισραήλ. Τον περασμένο μήνα το Παρίσι απαγόρευσε και στον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφαλείας τον Μπεν Γκβιρ την είσοδο στη χώρα αφού βίντεο τον απεικόνιζαν να χλευάζει ακτιβιστές που συνελήφθησαν από στρατιώτες στο Global Sumud Flotilla.

Με πληροφορίες του Politico