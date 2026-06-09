Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ενσωματώνουν σημαντικό γεωπολιτικό ρίσκο στις αποτιμήσεις τους, καθώς δεν θεωρούν δεδομένη τη διατήρηση της εκεχειρίας ούτε την επίτευξη μιας πιο μόνιμης αποκλιμάκωσης.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και επιχειρούν να εκτιμήσουν κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχωρεί στα 89,34 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 1,96 δολαρίων ή 2,15%, ενώ το Brent διαμορφώνεται στα 92,60 δολάρια ανά βαρέλι, μειωμένο κατά 1,65 δολάρια ή 1,75%.

Η αγορά είχε βρεθεί σε καθεστώς έντονης μεταβλητότητας κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, με τις τιμές να καταγράφουν άνοδο έως και 5%, μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, που αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των κερδών εξανεμίστηκε όταν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεών τους κατά του Ισραήλ.

Παρά τις δηλώσεις των δύο πλευρών περί παύσης των επιθέσεων, μετά από παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου η αβεβαιότητα εξακολουθεί να κυριαρχεί στις αγορές. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματα εφόσον το Ισραήλ συνεχίσει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ το Ισραήλ διεμήνυσε πως θα απαντήσει άμεσα σε οποιαδήποτε νέα ιρανική επίθεση.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να ενσωματώνουν σημαντικό γεωπολιτικό ρίσκο στις αποτιμήσεις τους, καθώς δεν θεωρούν δεδομένη τη διατήρηση της εκεχειρίας ούτε την επίτευξη μιας πιο μόνιμης αποκλιμάκωσης. Όπως επισημαίνουν, η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών περιορίζει προς το παρόν τον κίνδυνο άμεσης κλιμάκωσης, χωρίς όμως να εξαλείφει τις βαθύτερες εντάσεις που εξακολουθούν να υφίστανται στην περιοχή.

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Στο επίκεντρο των ανησυχιών παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις προς την Τεχεράνη για την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, καθώς ενδεχόμενες διαταραχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Την ίδια ώρα, νέα εστία έντασης καταγράφηκε στον Κόλπο του Ομάν, όπου αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, το πλοίο κατευθυνόταν προς ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον ισχύοντα αποκλεισμό κατά του Ιράν, εξέλιξη που επανέφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.