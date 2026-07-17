Όλοι έφυγαν με την αίσθηση ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι στις διαταραγμένες σχέσεις Κ. Καραμανλή- Κ. Μητσοτάκη.

Ούτε ...ένας ούτε ...δύο ούτε ...τρεις αλλά τέσσερις είναι οι κυβερνητικοί παράγοντες που με το ένα ή το άλλο πρόσχημα επισκέφθηκαν τον Κ. Καραμανλή για να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις του..

Οι τρεις είναι γνωστοί. Ντόρα Μπακογιάννη, Κ.Χατζηδάκης και Θ. Ρουσσόπουλος. Ο τέταρτος έμεινε «κρυφός» αφού ήταν σε εντεταλμένη αποστολή. Όλοι έφυγαν με την αίσθηση ότι δύσκολα θα αλλάξει κάτι στις διαταραγμένες σχέσεις Κ. Καραμανλή- Κ. Μητσοτάκη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αλλάξει κάτι στην στάση του πρώην πρωθυπουργού.

Που έχει επιλέξει καιρό τώρα να έχει έναν διακριτό ρόλο. Παραμένοντας «ουδέτερος» στον εμφύλιο που έχει ξεσπάσει στην συντηρητική παράταξη.

Λ.Ι