«Η Νέα Δημοκρατία είχε πολλές, πάρα πολλές ευθύνες» για τα όσα ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Στο «κάδρο» των ευθυνών για τον Δεκέμβριο του 2008 έβαλε, έστω εμμέσως, ο Παύλος Μαρινάκης τόσο τον Κώστα Καραμανλή όσο και τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι η Νέα Δημοκρατία είχε «πολλές, πάρα πολλές ευθύνες» για τα όσα ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, σημειώνοντας πως «το 2008 ήταν μια κακή νύχτα, όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία».

Όταν, όμως, κλήθηκε να διευκρινίσει αν θεωρεί ότι ο τότε πρωθυπουργός όφειλε να είχε ενεργήσει διαφορετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να περιορίσει το εύρος της αρχικής του τοποθέτησης. «Δεν αναφέρομαι στον πρώην πρωθυπουργό», είπε, μεταφέροντας το βάρος των ευθυνών «σε όσους είχαν τότε την ευθύνη, σε επίπεδο υπουργίας, να τηρήσουν τον νόμο».

Η διευκρίνιση αυτή έστρεψε ουσιαστικά τα «βέλη» προς τον τότε υπουργό Εσωτερικών, Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος είχε την πολιτική ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας. Με άλλα λόγια, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να βγάλει από το «κάδρο» τον Κώστα Καραμανλή, αλλά άφησε μέσα σε αυτό τον μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η προσπάθεια, πάντως, δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Γιατί όταν μιλά κανείς για τις ευθύνες μιας κυβέρνησης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωρίσει τον τότε υπουργό από τον τότε πρωθυπουργό.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 18:36'' του βίντεο:

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Μ. Καλ.