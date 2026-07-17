Ο Γ. Φλωρίδης μέχρι τώρα δήλωνε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Παρότι ζει στην συμπρωτεύουσα και είναι και Παοκτζής.

Έντονα βολιδοσκοπείται τις τελευταίες ημέρες ο Γ. Φλωρίδης ώστε να πολιτευτεί στην Α΄ Θεσσαλονίκης με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. Το σκεπτικό της κυβέρνησης είναι πολύ συγκεκριμένο. Εκτιμάται ότι η παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης -ενός τόσο ισχυρού πολιτικού προσώπου που έχει ευρύτερη επιρροή - μπορεί να μειώσει την δημοσκοπική κατηφόρα της Ν.Δ. στην συμπρωτεύουσα. Η έρευνα που προκάλεσε σοκ στο κόμμα αφορούσε την αποδοχή του κυβερνητικού έργου στην Θεσσαλονίκη (μετρό , fly over κλπ) και την αποδοχή της Ν.Δ.

Το contrast εντυπωσιακό. Το κυβερνητικό έργο έχει αποδοχή 60% και η Ν.Δ. μόλις 25%! Δεν είναι λίγοι στην κυβέρνηση που πιστεύουν ότι η θηριώδης διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπόρεσαν οι «γαλάζιοι» τοπικοί βουλευτές να κεφαλαιοποιήσουν -υπέρ της Ν.Δ.- τα έργα που έκανε η κυβέρνηση της Ν.Δ.

Ο Γ. Φλωρίδης μέχρι τώρα δήλωνε ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Παρότι ζει στην συμπρωτεύουσα και είναι και Παοκτζής. Όμως οι πιέσεις για ενίσχυση του ψηφοδελτίου είναι ισχυρές.

Οπότε αναμένουμε…

Λ.Ι.