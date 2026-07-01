«Η αίθουσα η ίδια μεγάλωσε και με το που ξεκίνησε η δίκη σε μια αίθουσα που χωράει 450 άτομα, είναι ζήτημα εάν τώρα είναι 15 άτομα και 20 άτομα», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών.

Στο νομοσχέδιο για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, την αποχή των συμβολαιογράφων Αθηνών τους οποίους προειδοποίησε «να μην παίζουν με τη συνταγματική τάξη», τη δίκη των Τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση Αβραμόπουλου και τον… Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο Γιώργος Φλωρίδης στο ΕΡΤnews.

«Προσπάθεια δυνάμεων να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών»

Ερωτηθείς σχετικά με πρόσφατη έρευνα του ΟΟΣΑ, όπου αποτυπώθηκε σε χαμηλό ποσοστό η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη ο κ. Φλωρίδης απάντησε: «Αυτό συμβαίνει γιατί τα τελευταία χρόνια ειδικά η ελληνική Δικαιοσύνη επιχειρήθηκε από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να εμπλακεί στην τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση. Εκδήλωση αυτής της κατάστασης ήταν η τραγωδία των Τεμπών, όπου η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από πάρα πολλούς, με την έννοια ότι έβαζε πλάτη στην κυβέρνηση που συγκάλυπτε. Αυτή η συνωμοσία, η οποία εξελίχθηκε, η οποία κόντεψε να τινάξει τη χώρα στον αέρα και δημιούργησε σημαντικές αμφιβολίες στον ελληνικό λαό για τον τρόπο που η ελληνική Δικαιοσύνη ως θεσμός συμπεριφέρεται, παρά το γεγονός ότι αποδείχτηκε ότι ήταν ένα τεράστιο ψέμα. Ήταν μια απίστευτη συνομωσία η οποία στήθηκε χρηματοδοτούμενη και από το εξωτερικό. Πέρυσι τον Δεκέμβριο Ιανουάριο ενεργοποιήθηκαν ξαφνικά 50.000 λογαριασμοί από χώρα του εξωτερικού, που έπαιζαν έναν τρομακτικό ρόλο για να παραπλανήσουν τον ελληνικό λαό. Το αποτέλεσμα ήταν να βγουν εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο ενώ αποδείχτηκε μια τεράστια απάτη, μια τεράστια συνωμοσία εναντίον της χώρας και όχι μόνο εναντίον της κυβέρνησης. Τα απόνερα τα ζούμε τώρα σε αυτούς τους δείκτες όσον αφορά την εμπιστοσύνη προς την ελληνική Δικαιοσύνη.

«Η δίκη διεξάγεται σε άδεια αίθουσα εκεί που δεν χώραγαν»

«Η δίκη εξελίσσεται σε αίθουσα που επεκτάθηκε επειδή δεν χώραγαν. Δεν είχαν καμία σχέση με τη δίκη, απλώς δεν τηρήθηκαν οι κανόνες. Θέλαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη φοβερή προπαγάνδα, η οποία ασκήθηκε από όλους αυτούς που δεν ήθελαν να γίνει η δίκη και να τους αφαιρέσουμε κάθε πρόσχημα. Η αίθουσα η ίδια μεγάλωσε και με το που ξεκίνησε η δίκη σε μια αίθουσα που χωράει 450 άτομα, είναι ζήτημα εάν τώρα είναι 15 άτομα και 20 άτομα», είπε ο κ. Φλωρίδης τονίζοντας ότι «η ελληνική Δικαιοσύνη που βάλλεται και βληθεί φοβερά στην υπόθεση των Τεμπών, ολοκλήρωσε μια ανακριτική διαδικασία σε τρία χρόνια και ξεκίνησε η δίκη, ενώ η αντίστοιχες δίκες στην Ευρώπη, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, ποτέ δεν ξεκινάνε πριν από δέκα χρόνια».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι υποθέσεις βγήκαν κυρίως από έρευνες της αστυνομίας

Σε «φοβερή προπαγάνδα», απέδωσε ο κ. Φλωρίδης την εικόνα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε τις υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Οι υποθέσεις αυτές βγήκαν από έρευνα ελληνικών εισαγγελικών αρχών, αλλά κυρίως από έρευνα που έκαναν οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς να υπάρχει καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν έχει καμία σχέση με καμία αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης.

Οι όποιες ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν το παραμικρό δικαίωμα να παρέμβουν στο τι θα γίνει με δικαστικούς λειτουργούς. Όταν τον περασμένο Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Λουξεμβούργο αποφάσισε μονομερώς την παράταση της θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εκεί, τότε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αντέδρασε λέγοντας ότι η αρμοδιότητα της παράτασης της θητείας ανήκει αποκλειστικά στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, όπως γίνεται από τότε που έχουμε Σύνταγμα. Επομένως, η όποια αντιπαράθεση ή αντίθεση είναι ανάμεσα στις ελληνικές δικαστικές αρχές και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Επί κυβέρνησης Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα»

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «δεν είναι δυνατόν να μιλάει για αντιμετώπιση της πολιτικής διαφθοράς ένας άνθρωπος του οποίου δύο υπουργοί έχουν καταδικαστεί με τα πιο ατιμωτικά αδικήματα όπως παράβαση καθήκοντος και ταυτόχρονα στη θητεία του έχουμε δύο τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα με τις οποίες αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας».

«Πρέπει ο Τσίπρας να απαντήσει για τους καταδικασμένους υπουργούς του και για όλες αυτές τις αλλαγές που έκανε στο ποινικό δίκαιο], είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης , συμπληρώνοντας:

«Δεν είναι δυνατόν να μιλάει για αντιμετώπιση της πολιτικής διαφθοράς ένας άνθρωπος του οποίου δυο υπουργοί έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα με τα πιο ατιμωτικά αδικήματα και κυρίως της παράβασης καθήκοντος ενώ ταυτόχρονα στη θητεία του δύο τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας . Δεν έμεινε εγκληματίας που να μην βγει, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου ως πρόεδρος της Βουλής μιλούσε για το πόσο καλός είναι ο νόμος. Στα ρεπορτάζ θα δείτε το 2019 ποιες δίκες καταργήθηκαν».

Διαθήκες: Από τις 450 στις 7 ημέρες η δημοσίευση

Η Αθήνα έχει 1.500 συμβολαιογράφους, κάνουν μια συνέλευση όπου πηγαίνουν 150 και παίρνουν μια απόφαση, να απέχουν. Με νέα ρύθμιση καμιά απόφαση συνέλευσης δεν μπορεί να είναι έγκυρη αν δεν συμμετέχει τουλάχιστον το 50% των εγγεγραμμένων και συγκεκριμένα των συμβολαιογράφων, είπε ο κ. Φλωρίδης προειδοποιώντας τους συμβολαιογράφους να μην παίζουν με τη συνταγματική τάξη της χώρας, γιατί η η αποχή ισοδυναμεί με βαρύτατες ποινικές ευθύνες.

Με το σύστημα που δημιουργήσαμε και με την πλατφόρμα που υπάρχει για την άμεση δημοσίευση οι διαθήκες δημοσιεύονται σε 7 μέρες το πολύ, πρόσθεσε.

Υπόθεση Αβραμόπουλου: Τα επόμενα βήματα

Σχετικά με το ακολουθεί από το υπόμνημα του κυρίου Αβραμόπουλου προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου να εξεταστεί η εγκυρότητα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στη διαδικασία

Με βάση τη διαδικασία που γνωρίζουμε, τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αντιρρήσεις στον Εισαγγελέα Εφετών για το περιεχόμενο του εντάλματος, ήτοι για την εγκυρότητα του εντάλματος. Εκεί αποφασίζει το Συμβούλιο των Εφετών και στη συνέχεια, αν το Συμβούλιο Εφετών αποφασίσει με κάποιο τρόπο που δεν συμφωνεί ο ενδιαφερόμενος, τότε υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες είναι γρήγορες διαδικασίες».

Αύριο το ν/σ για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες

Σχετικά με το νμοσχέιο που θα κατατεθεί αύριο ο κ. Φλωρίης ανέφερε ότι από το 1929 και το νόμο του Ελευθέριου Βενιζέλου δεν υπήρξε νομοθεσία που να προσαρμόζεται στη σύγχρονη εποχή και τα προβλήματα για συνιδιοκτήτες. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα προβλέπεται αντί για ομοφωνία λήψει αποφάσεων με το 51% για πολυκατοικία καθώς και γρήγορες διαδικασίες για αγωγές διανομής « που θα τελειώνουν σε έξι μήνες».

«Θα τους πιάσει η Αστυνομία τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη»

«Εγώ πιστεύω ότι η Αστυνομία θα τους πιάσει. Η ειδική ομάδα που έχει φτιάξει ο κ. Χρυσοχοΐδης που τη λέμε «ελληνικό FBI» και έχει και ένα σημαντικό παράρτημα στη Θεσσαλονίκη έχει τεράστιες επιτυχίες. Δεν γλυτώνεις δηλαδή. Άρα κατά συνέπεια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και τι θα γίνει, αλλά αν θέλετε την προσωπική μου άποψη θα τους πιάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης στο ΕΡΤnews για τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.

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