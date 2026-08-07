«Εγώ που έχασα την κόρη μου στα Τέμπη επειδή η ΡΑΣ δεν έκανε τα αυτονόητα για την ασφάλεια των τρένων, δεν θα μείνω σιωπηλός και απαθής σε αδράνειες, ολιγωρίες, παραλήψεις και συμβιβασμούς που θα συντηρούν την ανασφάλεια.»

Το πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων σχετικά με την πυρασφάλεια των τρένων στο σήμερα επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Οι πληροφορίες ανέφεραν τότε ότι οι της ΡΑΣ ανέμεναν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, (δημοσιοποιήθηκε αρχές Φεβρουαρίου) για την πυρασφάλεια των τρένων την περίοδο του δυστυχήματος των Τεμπών και θα δημοσιοποιουν το δικό τους, που αφορά στην πυρασφάλεια στο σήμερα, λίγες μέρες μετά. Έχουν περάσει 6 μήνες και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός της προσεχούς εβδομάδας η ΡΑΣ ίσως δημοσιοποιήσει το δικό της πόρισμα.

Έξι μήνες αναμονής για το πόρισμα της ΡΑΣ – Παρέμβαση του πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου

Σε αυτή την ανεξήγητα (;) μεγάλη καθυστέρηση αναφέρεται σε δήλωση του ο δικηγόρος και πατέρας της Μαρθης, Αντώνης Ψαρόπουλος. Συγκεκριμένα, σημειώνει: «ΡΑΣ ίσον αρχή ελέγχου τήρησης ασφαλούς σιδηροδρομικής συγκοινωνίας και αρχή λήψης αποφάσεων όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις, που συνετέλεσαν σε σιδηροδρομικά συμβάντα ή που προέκυψαν σε ελέγχους αυτής στους φορείς του σιδηροδρόμου. Επίσης υποχρεούται στην παρακολούθηση κι εφαρμογή των συστάσεων ασφαλείας του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κατόπιν πορισμάτων του επί του δυστυχήματος των Τεμπών και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, επιβάλει κυρώσεις.

Όλα αυτά με αμεσότητα γιατί ο σιδηρόδρομος λειτουργεί. Οτιδήποτε λιγότερο αποτελεί έκπτωση στην ασφάλεια των επιβατών, που δεν συνάδει με το ρόλο της ΡΑΣ και θυμίζει πρακτικές εκπροσώπων της, που κατηγορούνται στη Δίκη των Τεμπών. Εγώ που έχασα την κόρη μου στα Τέμπη επειδή η ΡΑΣ δεν έκανε τα αυτονόητα για την ασφάλεια των τρένων, επιβάλλοντας προληπτικά αυστηρά μέτρα και απαγορεύσεις, όταν δηλαδή έπρεπε, δεν θα μείνω σιωπηλός και απαθής σε αδράνειες, ολιγωρίες, παραλήψεις και συμβιβασμούς που θα συντηρούν την ανασφάλεια. Πολύ περισσότερο δεν θα μείνω βουβός, όταν εκτός από τις ελλείψεις ασφάλειας στην κυκλοφορία, τα βαγόνια κινούνταν τη μοιραία νύκτα και συνεχίζουν να κινούνται με επικίνδυνα καθίσματα. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, θα με βρουν απέναντί τους.

Ψαρόπουλος Αντώνιος».