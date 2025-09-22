Η πυρασφάλεια των τρένων επανέρχεται στο προσκήνιο, με τη (ΡΑΣ) να προχωρά σε ενέργειες μετά τις εξώδικες αντιδράσεις συγγενών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) πρόκειται να προχωρήσει σε ενέργειες τις επόμενες ημέρες σχετικά με το ζήτημα της πυρασφάλειας των τρένων, έπειτα από εξώδικο που παρέλαβε στις 19 Σεπτεμβρίου. Το εξώδικο υπογράφουν δέκα οικογένειες θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και απεστάλη στη ΡΑΣ, τη Hellenic Train και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Οι οικογένειες διαμαρτύρονται για καθυστερήσεις στην ανταπόκριση στο σοβαρό θέμα ασφάλειας, μετά τα αποτελέσματα του Γερμανικού εργαστηρίου που εξέτασε δείγματα καθισμάτων βαγονιών και εντόπισε προβλήματα πυρασφάλειας. Ζητούν από τη ΡΑΣ να αναλάβει άμεσες δράσεις «για τη διασφάλιση της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των επιβατών».

Σύμφωνα με πηγές της Αρχής, το εξώδικο έχει παραληφθεί και ήδη ενημερώθηκε η ολομέλεια. Ωστόσο, η ΡΑΣ αναμένει επίσημα την αποστολή του πορίσματος από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Εθνικός Οργανισμός Διαχείρισης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών), προκειμένου να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες.