Η δίκη διακόπηκε για τις 19 Δεκεμεμβρίου.

Με τους τρεις κατηγορούμενους παρόντες αυτή τη φορά συνεχίστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν σήμερα ο εκπρόσωπος της εταιρίας φύλαξης του ΟΣΕ, της ΊΝΤΕΡΣΤΑΡ και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού. Είναι η πρώτη φορά από τον αρχικό προσδιορισμό της δίκης στις 11 Ιουνίου που εμφανίζονται οι δύο κατηγορούμενοι. Ο τρίτος, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ παρίστατο στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις. Να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος της ΊΝΤΕΡΣΤΑΡ κατηγορείται για υπεξαγωγη κατ εξακολούθηση και απείθεια. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία και στις δύο κατηγορίες και ο πρώην πρόεδρος για ηθική αυτουργία στην απείθεια.

Η υπόθεση αφορά επί της ουσίας στην απόκρυψη σημαντικών στοιχείων, όπως το βιντεοληπτικο υλικό από την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας από το αμαξοστάσιο της Θεσσαλονίκης.

Καταγγελίες για μεθοδεύσεις

Η αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ήταν και στη σημερινή συνεδρίαση κατάμεστη όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων αλλά και από απλούς πολίτες που παρακολουθούν τη δίκη, ενδεικτικό του έντονου κοινωνικού ενδιαφέροντος για την υπόθεση των Τεμπών. Εξάλλου η συγκεκριμένη υπόθεση έχει άμεση συνάφεια με την κύρια υπόθεση του δυστυχήματος στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Μεταξύ των γονιών και των συγγενών θυμάτων ήταν και η Μαρία Καρυστιανού, η οποία σε δηλώσεις της εξέφρασε την μειωμένη εμπιστοσύνη της στην Δικαιοσύνη και πρόσθεσε ότι στις θέσεις των κατηγορουμένων «θα έπρεπε να κάθεται και ο Εφέτης Ανακριτής που χειρίστηκε την υπόθεση κ. Σωτήρης Μπακαΐμης».

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε υπό το βάρος της διάταξης του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο κ. Χρυσοβαλάντη Λέτσιου σύμφωνα με την οποία στην αίθουσα του δικαστηρίου ο αριθμός του κοινού δεν θα μπορούσε να ξεπερνά τους σαράντα πέντε (45)ανθρώπους. Η διάταξη προκάλεσε την αντίδραση των δικηγόρων των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι μάλιστα κατήγγειλαν ότι ζητήθηκε ταυτότητα από κάποιους εξ αυτών από την αστυνομία, προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στην αίθουσα.

Ακατάλληλη αίθουσα

Η τέταρτη σημερινή συνεδρίαση διεξήχθη στην ίδια με τις προηγούμενες συνεδριάσεις εξόχως μικρή αίθουσα ,στην οποία υπάρχουν έξι έδρανα δικηγόρων, την ώρα που οι δικηγόροι των 25 συγγενών που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεπερνούσαν τους είκοσι (20). Από εκείνο το σημείο και μετά, με τους δικηγόρους να μετακινούνται από το γραφείο του διευθυντος το πρωτοδικείο στο γραφείο της προέδρου εφετών προς αναζήτηση κατάλληλης για την άσκηση των καθηκόντων τους αίθουσας, παρατηρήθηκε ένα είδος μετάθεσης ευθυνών μεταξύ των δύο δικαστικών λειτουργών. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε εντός της αίθουσας η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κ. Λετσιος εξήγησε στους δικηγόρους ότι η παραχώρηση μεγαλύτερης αίθουσας εναπόκειται στην πρόεδρο Εφετών κα.Λιάνου και η τελευταία ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Πρόεδρο Πρωτοδικών.Στο μέσον αυτού του ιδιότυπου «πινγκ πονγκ», οι γονείς των θυμάτων, οι αντοχές των οποίων άρχισαν να εξασθενούν... Το επεσήμανε εξάλλου σε δηλώσεις του και ο κ. Αντώνης Ψαροπουλος, ο οποίος φέρει την διπλή ιδιότητα του δικηγόρου και του πατέρα θύματος.

Εξ αυτού του γεγονότος δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων κατήγγειλαν μεθοδεύσεις προκειμένου να μην παρίστανται σε αυτή τη δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας και οι συνεδριάσεις να διεξαχθούν με τους κατηγορουμένους και τους συνηγόρους τους να έχουν λόγο.

Τελικά ο διευθύνων του πρωτοδικείου έδωσε στην έδρα τη δυνατότητα να αναζητήσει μεγαλύτερη αίθουσα. Μετά από πολλές διακοπές η έδρα αποφάσισε η νέα συνεδρίαση που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου να διεξαχθεί στην αίθουσα του ΜΟΔ, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ως προς τη χωρητικότητα της. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι από την προηγούμενη συνεδρίαση, στις 30 Οκτωβρίου δικηγόροι συγγενών θυμάτων είχαν καταθέσει στην έδρα το αίτημα να βρεθεί μεγαλύτερη αίθουσα.