Την πόρτα της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου πέρασαν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος αλλά και οι υπόλοιποι 7 συγκατηγορούμενοι του για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι ζήτησαν πολυήμερη προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί και προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Για αυτό, θα επανέλθουν στο ανακριτικό γραφείο για να απολογηθούν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Η αρεοπαγίτης-ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη αφού ολοκλήρωσε την έρευνά της, απέστειλε κλήσεις σε όλους τους κατηγορουμένους για να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον της και να δώσουν εξηγήσεις για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα είναι ο τελευταίος που θα απολογηθεί για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή και να δώσει απαντήσεις για ποιο λόγο προχώρησε και τόσο γρήγορα μάλιστα η «αποκατάσταση» του χώρου, χωρίς καν να έχουν ανευρεθεί όλοι οι σοροί των θυμάτων, με τους συγγενείς να αναζητούν τα διαμελισμένα πτώματα των παιδιών τους για μήνες μετά και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία, απαραίτητα για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας έχουν δηλώσει πολλοί συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι έχουν ζητήσει την ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα.

Μετά το τέλος των απολογιών η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο θα έχει τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων στο Ειδικό Δικαστήριο.