Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης φέρνει το νέο φορολογικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από εφέτος, οδηγώντας σε αισθητά χαμηλότερους φόρους για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.

Με μειώσεις που φθάνουν έως και το 30% για κατοικίες και σκάφη αναψυχής και έως το 50% για τα αυτοκίνητα, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογιστεί πλέον με πιο ευνοϊκούς όρους, περιορίζοντας τις περιπτώσεις φορολόγησης με βάση το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό εισόδημα. Περίπου 480.000 φορολογούμενοι εκτιμάται ότι θα απαλλαγούν πλήρως από πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε μια χρονιά κατά την οποία το βάρος των τεκμηρίων αναμένεται να μειωθεί συνολικά, μετά από χρόνια κατά τα οποία περισσότεροι από 1,5 εκατ. πολίτες φορολογούνταν για εισοδήματα που δεν είχαν στην πραγματικότητα, με την εφορία να προσθέτει ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ στα δηλωθέντα ποσά.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα σύντομο οδηγό με τις βασικότερες απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα:

1. Τι είναι τα τεκμήρια διαβίωσης και γιατί επιβάλλονται;

Τα τεκμήρια διαβίωσης αποτελούν έναν μηχανισμό με τον οποίο η φορολογική διοίκηση εκτιμά το ελάχιστο εισόδημα που θεωρείται ότι απαιτείται για τη διαβίωση ενός φορολογουμένου, με βάση περιουσιακά στοιχεία όπως κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη. Αν το τεκμαρτό εισόδημα είναι υψηλότερο από το δηλωθέν, ο φόρος υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό.

2. Τι αλλάζει στα τεκμήρια διαβίωσης;

Από τα εισοδήματα που δηλώνονται εφέτος εφαρμόζεται νέο σύστημα τεκμηρίων με σημαντικές μειώσεις. Τα τεκμήρια για κατοικίες και σκάφη μειώνονται έως και 30%, ενώ για τα αυτοκίνητα οι μειώσεις φτάνουν ή και ξεπερνούν το 50%, περιορίζοντας αισθητά τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

3. Πόσοι φορολογούμενοι αναμένεται να ωφεληθούν;

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 480.000 φορολογούμενοι αναμένεται να απαλλαγούν πλήρως από τα πρόσθετα ποσά που προέκυπταν μέχρι σήμερα από τα τεκμήρια. Συνολικά, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα δουν χαμηλότερο φορολογικό λογαριασμό.

4. Πώς υπολογίζεται πλέον το τεκμήριο για την κύρια κατοικία;

Το τεκμήριο για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά, με βάση την επιφάνεια του ακινήτου και μειωμένες χρεώσεις ανά τετραγωνικό μέτρο σε όλες τις βαθμίδες. Παράλληλα, μειώνονται και οι προσαυξήσεις που συνδέονται με την τιμή ζώνης της περιοχής.

5. Τι ισχύει για κατοικίες σε ακριβές περιοχές και για μονοκατοικίες;

Για κατοικίες σε περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης, οι προσαυξήσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται, αλλά είναι χαμηλότερες σε σχέση με το παρελθόν. Για τις μονοκατοικίες προβλέπεται προσαύξηση 20% στο τεκμήριο, ενώ για τις δευτερεύουσες κατοικίες το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%.

6. Ποιες αλλαγές ισχύουν για τα τεκμήρια των αυτοκινήτων;

Για Ι.Χ. έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί από τον Νοέμβριο του 2010 και μετά, τα τεκμήρια υπολογίζονται πλέον με βάση τις εκπομπές CO₂, ακολουθώντας τη λογική των τελών κυκλοφορίας. Αυτό οδηγεί σε σημαντικές μειώσεις, ιδιαίτερα για νεότερα και χαμηλών ρύπων οχήματα.

7. Τι ισχύει για τα παλαιότερα αυτοκίνητα;

Για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 15 ετών, δηλαδή όσα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά έως και το 2010, δεν αλλάζει τίποτα. Τα τεκμήρια διαβίωσης για τα οχήματα αυτά παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

8. Υπάρχουν απαλλαγές για παιδιά και εξαρτώμενα μέλη;

Ναι. Από φέτος απαλλάσσονται πλήρως από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα παιδιά του φορολογουμένου που αποκτούν δικό τους εισόδημα, γεγονός που μειώνει περαιτέρω τη συνολική φορολογική επιβάρυνση των οικογενειών.