Ο πρόεδρος της Κολομβίας για τις απειλές Τραμπ για ανάληψη στρατιωτικής δράσης: «Δεν πρόκειται να αντιπαρατεθούμε με όπλα που δεν έχουμε. Δεν έχουμε καν αντιαεροπορική άμυνα. Αντίθετα, βασιζόμαστε στις μάζες, τα βουνά μας και τις ζούγκλες μας, όπως πάντα».

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δήλωσε στο BBC ότι πιστεύει πως υπάρχει πλέον «πραγματική απειλή» στρατιωτικής ενέργειας των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας.

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι αντιμετωπίζουν τις άλλες χώρες ως μέρος ενός «αυτοκρατορικού σχεδίου» και προειδοποίησε πως κινδυνεύουν από εκεί που κυριαρχούν στον κόσμο να «απομονωθούν απο τον υπόλοιπο κόσμο».

Οι δηλώσεις του Πέτρο έρχονται έπειτα από τον βομβαρδισμό της Βενεζουέλας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αλλά κι έπειτα από το σχόλιο Τραμπ πως μια στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία «ακούγεται καλή».

Ο αμερικανός πρόεδος έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τον Πέτρο να «προστατεύσει τον εαυτό του», γεγονός που καταδίκασε έντονα ο Κολομβιανός πρόεδρος.

Αν και οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη - με τον Τραμπ να χαρακτηρίζει τη συνομιλία «μεγάλη τιμή» - ο Πέτρο δήλωσε στο BBC ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά.

Η συζήτηση, διάρκειας περίπου μιας ώρας, επικεντρώθηκε στη διακίνηση ναρκωτικών στην Κολομβία, τη στάση της χώρας απέναντι στη Βενεζουέλα και τα ζητήματα της Λατινικής Αμερικής σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατηγορήσει τη μετανάστευση για την αύξηση της εγκληματικότητας και της διακίνησης στις ΗΠΑ - χρησιμοποιώντας την ως δικαιολογία για μαζικές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου, αλλά και για να κατηγορήσει χώρες, όπως η Κολομβία και η Βενεζουέλα, ότι «δεν κάνουν αρκετά».

Μετά τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Πέτρο κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι επιδιώκει πολέμους «για το πετρέλαιο και τον άνθρακα», προσθέτοντας ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού, «δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, [αλλά] θα υπήρχε πολύ πιο δημοκρατική και ειρηνική σχέση με τον κόσμο και τη Νότια Αμερική».

«Η επέμβαση στη Βενεζουέλα αφορά αυτό ακριβώς», είπε.

Ο Πέτρο επέκρινε ακόμη έντονα τις πρόσφατες επιχειρήσεις μετανάστευσης των ΗΠΑ, κατηγορώντας τους πράκτορες της ICE ότι λειτουργούν σαν «ναζιστικές ομάδες». Η ICE έχει «φτάσει στο σημείο να μην καταδιώκει πλέον μόνο Λατινοαμερικανούς στους δρόμους, πράγμα που για εμάς είναι προσβολή, αλλά σκοτώνει επίσης πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Η ιστόρια μας δείχνει πώς απαντάμε σε μεγάλους στρατούς»

Μετά τις απειλές Τραμπ για στρατιωτική δράση κατά της Κολομβίας, διαδηλώσεις ξέσπασαν σε ολόκληρη τη χώρα στο όνομα της κυριαρχίας και της δημοκρατίας.

Ο Πέτρο είπε στο BBC ότι τα σχόλια του Τραμπ αποτελούν «πραγματική απειλή», ενώ επικαλέστηκε την απώλεια εδαφών της Κολομβίας - όπως ο Παναμάς τον 20ό αιώνα - και δήλωσε ότι «η προοπτική απομάκρυνσης της απειλής εξαρτάται από τις συνεχιζόμενες συνομιλίες».

Όταν ρωτήθηκε πώς θα αμυνθεί η Κολομβία σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ, ο Πέτρο είπε ότι θα προτιμούσε η σύγκρουση να μείνει στον διάλογο. «Γίνεται δουλειά» για αυτό, υποστήριξε.

«Η ιστορία της Κολομβίας δείχνει πώς έχει ανταποκριθεί όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μεγάλους στρατούς».

«Δεν πρόκειται να αντιπαρατεθούμε με όπλα που δεν έχουμε. Δεν έχουμε καν αντιαεροπορική άμυνα. Αντίθετα, βασιζόμαστε στις μάζες, τα βουνά μας και τις ζούγκλες μας, όπως πάντα».

Ο Πέτρο επιβεβαίωσε ότι είχε μιλήσει με την Ντέλσι Ροδρίγκες, αναπληρώτρια πρόεδρο της Βενεζουέλας και πρώην αντιπρόεδρο και υπουργό πετρελαίου, και την προσκάλεσε στην Κολομβία.

Είπε ότι η Βενεζουέλα «έχει υποστεί για καιρό παρεμβάσεις από διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών», προσθέτοντας ότι, ενώ αυτές έχουν άδεια να λειτουργούν στην Κολομβία, αυτό γίνεται αποκλειστικά για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, κατήγγειλε προσπάθειες για άλλες «μυστικές επιχειρήσεις» στην Κολομβία.

Τι συμβαίνει με τα ναρκωτικά στην Κολομβία

Μιλώντας στο Air Force One μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ είχε περιγράψει τον Πέτρο ως «άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να παράγει κοκαΐνη και να την πουλά στις Ηνωμένες Πολιτείες», προσθέτοντας: «Δεν θα το κάνει για πολύ».

Ο Πέτρος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι δεν είμαι μπλεγμένος σε τέτοιες υποθέσεις». «Για 20 χρόνια αγωνίζομαι ενάντια σα καρτέλ ναρκωτικών, με την οικογένειά μου να εξαναγκάζεται να ζήσει στην εξορία», είπε.

Πρώην αντάρτης, ο Πέτρος ακολουθεί μια στρατηγική «ολικής ειρήνης» από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, δίνοντας προτεραιότητα στο διάλογο με τις διάφορες ένοπλες ομάδες. Οι επικριτές του λένε ότι η προσέγγισή του ήταν πολύ ήπια, με την παραγωγή κοκαΐνης να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ.

Όταν ρωτήθηκε τι απέτυχε και αν αναλαμβάνει ευθύνη, ο Πέτρος είπε ότι η αύξηση της καλλιέργειας κόκας επιβραδύνεται και περιέγραψε «δύο ταυτόχρονες προσεγγίσεις».

«Η μία, αφορά την ειρήνη με ομάδες που είναι ληστές. Και η άλλη, την στρατιωτική επίθεση κατά εκείνων που δεν θέλουν ειρήνη».

Όπως εξήγησε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στη νότια Κολομβία, «όπου έχει σημειωθεί η μεγαλύτερη μείωση στην καλλιέργεια φύλλων κόκας» και «όπου έχει μειωθεί περισσότερο ο δείκτης ανθρωποκτονιών στην Κολομβία». Η πολιτική του διαλόγου, είπε, αποσκοπεί στην «αποκλιμάκωση της βίας». «Δεν είμαστε ηλίθιοι, ξέρουμε με ποιον διαπραγματευόμαστε».