Ένα νέο ψυχρό βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας την Κυριακή το απόγευμα και θα φέρει εκτός από ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στην Αττική.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα παραμείνει άστατος και τις επόμενες ημέρες χωρίς ωστόσο πολύ έντονα φαινόμενα πέρα από τους πολύ δυνατούς ανέμους. Ο καιρός φαίνεται πως αλλάζει από την Κυριακή το απόγευμα όταν και θα εισέλθει στη χώρα μας μία ψυχρή αέρα μάζα.

Έτσι θα κατρακυλήσει ο υδράργυρος και στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς. Μάλιστα, όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να πέσουν χιόνια και στα βόρεια προάστια.

Όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στη βορειοανατολική χώρα, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, η Αττικοβοιωτία, η Εύβοια και η βορειοανατολική Πελοπόννησος και τα βουνά της Κρήτης θα δεχτούν «πολική φωτοβολίδα» με χιονοπτώσεις για 24 ώρες.

Σε αντίθεση με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το προγνωστικό μοντέλο windy προβλέπει την Δευτέρα το βράδυ χιόνια μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, η επιδείνωση στην Αττική φαίνεται πως ξεκινά από το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 10 μμ, όπου φαίνεται πως αναμένονται χιόνια σε περιοχές όπως η Μαλακάσα, ο Αυλώνας, το Καπανδρίτι, το Γραμματικό, ο Μαραθώνας, αλλά και σε περιοχές όπως το Μαρούσι, το Χαλάνδρι αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Δείτε το windy

AΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΤΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ

Με έντονες καιρικές διακυμάνσεις θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου από τις πολλές και επικίνδυνες βροχές με τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις υψηλές θερμοκρασίες, θα οδηγηθούμε στις πολικές θερμοκρασίες και τα χιόνια δίπλα στο κύμα της θάλασσας.

Χαρακτηριστικό το πρώτο μας διάγραμμα όπου παρουσιάζονται οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στο κέντρο της Αθήνας σε μόλις λίγες ημέρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

Εξαιτίας της βίαιης σύγκρουσης αερίων μαζών με διαφορετικά θερμοϋγρομετρικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται μεγάλη διαφορά πίεσης με αποτέλεσμα να πνέουν άνεμοι πότε βόρειας και πότε νότιας συνιστώσας με εντάσεις στα επίπεδα θυέλλης κάτι που αποτυπώνεται και στον δεύτερο χάρτη μας.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ

Νέο κύμα επικίνδυνων βροχοπτώσεων και με έμφαση τη δυτική χώρα, θα μας επηρεάσει από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο. Οι βροχές αυτές θα κάνουν ένα πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές πριν το γυρίσει σε χιονιά (τρίτος χάρτης).

ΚΥΜΑ ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ

Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά όπως και τα ορεινά - ημιορεινά της Κρήτης. Χαρακτηριστικός ο τέταρτος χάρτης μας.

ΠΟΛΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Το διήμερο Δευτέρα - Τρίτη θα είναι το πιο ψυχρό μέχρι τώρα για το νέο έτος με τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν και ο παγετός πιθανόν να είναι ολικός τοπικά προς τα βόρεια.

ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΤΡΑΒΑ

Πολικό ψύχος αλλά φωτοβολίδα όπως γράψαμε και στον πρώτο μας τίτλο μιας και καθώς θα πηγαίνουμε προς την Πέμπτη και στη συνέχεια η θερμοκρασιά θα παρουσιάσει εντυπωσιακή άνοδο.

Με άλλα λόγια Θερμοκρασιακό ασανσέρ!

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!

