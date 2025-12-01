Ο δικαστικός λειτουργός που χειρίστηκε τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών επιστρέφει στην έδρα για να δικάσει υπόθεση στην οποία ένας από τους διαδίκους είναι ο πατέρας της Μαρθης.

Πώς θα φαινόταν μια δίκη πολιτικού εφετείου στη Θεσσαλονίκη στην οποία ένας από τους διαδίκους θα ήταν ο Αντώνης Ψαροπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος των Τεμπών και στην έδρα θα ήταν ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης που διεξήγαγε την κύρια ανάκριση της υπόθεσης;

Προφανώς η έκπληξη δεν ήταν μόνο του κ. Ψαροπουλου αλλά και του υπόλοιπου ακροατηρίου που έβλεπε τον δικαστικό λειτουργό που χειρίστηκε τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών να είναι στην έδρα για να δικάσει υπόθεση στην οποία ένας από τους διαδίκους είναι ο πατέρας της Μαρθης, που έχασε τη ζωή της στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Με νωπές ακόμη και σήμερα τις αιτήσεις εξαίρεσης που είχαν υποβάλλει σε βάρος του εφέτη ανακριτή οι συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Αντώνης Ψαροπουλος, ο κ. Σωτήρης Μπακαΐμης δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα στο να παραμείνει στην έδρα του πολιτικού εφετείου Θεσσαλονίκης.

Αν και ο κ. Ψαροπουλος του ζήτησε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, ο κ. Μπακαΐμης παρέμεινε απτόητος επισημαίνοντας ότι δεν βρίσκει κάποιος λόγο να το πράξει.

Τελικά ο κ. Ψαροπουλος ήταν αυτός που ζήτησε και επ ακροατηρίω την εξαίρεση του κ. Μπακαΐμη αμφισβητώντας την αμεροληψία του και σε αυτή την υπόθεση.

Στο μεταξύ το Εφετείο Θεσσαλονίκης επιφυλάχθηκε για αύριο στις 12 το μεσημέρι να εξετάσει το αίτημα εξαίρεσης που κατέθεσε ο κ. Ψαρόπουλος. Η σύνθεση του δικαστηρίου θα είναι τριμελής και θα προεδρεύει η κ. Παναγιώτα Μαυράκη, η οποία είναι σύζυγος του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Γ. Φλωρίδη.