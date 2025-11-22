Το κόμμα που στήνει ο Ν. Καραχάλιος θα φτάσει στις κάλπες εκτός αν κάνει το βήμα ο Αντ. Σαμαράς.

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, Νίκος Καραχάλιος, εργάζεται εντατικά για την προώθηση του Κύματος, ενός κινήματος τη δημιουργία του οποίου ισχυρίζεται ότι συζητούσε με την Μαρία Καρυστιανού. Σκοπός του είναι η συμμετοχή στις εκλογές και δεδομένο πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά με συγγενείς θυμάτων και επιζήσαντες της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο ίδιος δηλώνει σε συνομιλητές του βέβαιος για την επιτυχία, φτιάχνει ομάδες σε όλη τη χώρα, και δεν πρόκειται να κάνει πίσω παρά μόνο αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, τον οποίο θα υποστηρίξει ενεργά.

Την 1η Δεκεμβρίου θα γίνει πολιτική εκδήλωση με πρωτοβουλία του.

Τ.Τε.