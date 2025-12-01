Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε 55χρονος στα Χανιά. Έκλεψαν το αμάξι του και χρήματα υπό την απειλή μαχαιριού.

Ένοπλη ληστεία με θύμα 55χρονο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (01/12) σε χωριό των Χανίων προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Οι δράστες απέσπασαν χρήματα και ένα ΙΧ αγροτικό από τον άνδρα.

Όπως ανέφερε το θύμα στην καταγγελία του με βάση ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση, η ληστεία διεξήχθη σήμερα νωρίς το πρωί στις 9.30 όταν άγνωστοι δράστες υπό την απειλή μαχαιριού, μπήκαν στο χώρο του, από όπου του απέσπασαν χρήματα και το αυτοκίνητο του.

Επιχείρηση της αστυνομίας έχει ξεκινήσει για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, τόσο στο Νιο Χωριό όσο και σε ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Αποκορώνου.