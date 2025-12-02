Η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου, στην ενίσχυση της συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και στην ανάδειξη της σημασίας της εθελοντικής αιμοδοσίας ως πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) υπέγραψαν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Πρωτόκολλο Συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για μια συντονισμένη, πανελλαδική προσπάθεια ενίσχυσης της κουλτούρας της εθελοντικής αιμοδοσίας και της κοινωνικής προσφοράς μέσα από το οργανωμένο δίκτυο της ΕΣΕΕ και τις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου, στην ενίσχυση της συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και στην ανάδειξη της σημασίας της εθελοντικής αιμοδοσίας ως πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Μέσα από ένα πλέγμα κοινών πρωτοβουλιών ενημέρωσης και δικτύωσης στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη της ΕΣΕΕ - Εμπορικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες σε όλη τη χώρα - η ΕΣΕΕ και η ΠΟΣΕΑ φιλοδοξούν να ενισχύσουν τη διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας και να προάγουν τον κοινωνικό ρόλο του εμπορικού κόσμου και των εθελοντών αιμοδοτών.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια από τις πιο αυθεντικές εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και έμπρακτης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Η Συμφωνία της ΕΣΕΕ με την ΠΟΣΕΑ αποδεικνύει και επιβεβαιώνει έμπρακτα τον κοινωνικό ρόλο του ελληνικού εμπορίου, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά τις εμπορικές επιχειρήσεις με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Ενεργοποιούμε το πανελλαδικό δίκτυο της ΕΣΕΕ και δίνουμε τη δυνατότητα στους Εμπορικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες να συμβάλλουν και να διαδώσουν το αξιέπαινο έργο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Ο Έλληνας έμπορος είναι οργανικό κομμάτι της κοινωνίας γι' αυτό είναι σε θέση να αλληλοεπιδρά μαζί της με ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα»

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕΑ, κ. Θεολόγος Ζώτος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με τον οργανωμένο εμπορικό κόσμο, τονίζοντας ότι η σύμπραξη αυτή ενδυναμώνει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και διευρύνει το κοινωνικό της αποτύπωμα.

Η Συμφωνία επιβεβαιώνει τη βούληση της ΕΣΕΕ και της ΠΟΣΕΑ να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, αξιοποιώντας τα δίκτυα, την εμπειρία και την κοινωνική τους παρουσία, με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Η πρωτοβουλία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής κουλτούρας εθελοντισμού στον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία.