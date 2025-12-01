Η Έλλη Κοκκίνου, επιστρέφει την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:00 με το πιο διασκεδαστικό, τηλεοπτικό καραόκε.

Το «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:00 με νέο επεισόδιο και εκρηκτική ενέργεια!

Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται τέσσερις πολύ δυνατούς παίκτες που κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν και να περάσουν στην επόμενη φάση.

Στον 1ο γύρο διαγωνίζονται η Αθηνά, που κάνει είσοδο στο πλατό με τραγούδι του Παντελή Παντελίδη και ο Κλεάνθης που μπαίνει τραγουδώντας Βαλάντη. Η μάχη μεταξύ των δύο θα είναι δύσκολη και ο αγώνας… αμφίρροπος, αλλά και πολύ διασκεδαστικός.

Στον 2ο γύρο έρχονται η Νικολέτα τραγουδώντας Λευτέρη Πανταζή και ο Γιώργος με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και οι δύο είναι fun του Πάνου Κιάμου, αλλά μόνο ένας θα κάνει περίπατο την είσοδό του στον ημιτελικό, αφού θα πει ολόκληρο το τραγούδι που κατά τύχη θα είναι του Πάνου Κιάμου, και έτσι θα στερήσει από τον αντίπαλό του την ευκαιρία έστω να προσπαθήσει να το τραγουδήσει!

Στον Τελικό θα φτάσει μόνο ένας παίκτης, ο οποίος στοχεύει πολύ ψηλά. Θα σταματήσει για να μην γίνει άπληστος ή θα ρισκάρει και θα πάει μέχρι τέλους;

Στο «Don’t Forget The Lyrics», το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, η σαρωτική Έλλη Κοκκίνου και οι παίκτες χαρίζουν κάθε Πέμπτη μοναδικές στιγμές!

«DON’T FORGET THE LYRICS» ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ: ΠΕΜΠΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00.