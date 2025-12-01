Την ίδια στιγμή, ο Διονύσης οργανώνει τη δολοφονία της...

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο του Grand Hotel

ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙA 41-42

Η Αλίκη, φυλακισμένη, ουρλιάζει για βοήθεια… μόνο που εκεί που την έχει βάλει ο Ρήγας δεν πρόκειται να την ακούσει ποτέ κανείς. Εκείνος εμφανίζεται απειλητικός και της λέει πως αν δεν του αποκαλύψει ποιος είναι ο νέος της εραστής, δεν πρόκειται να την αφήσει να βγει ποτέ από εκεί μέσα. Η Κυβέλη, διαλυμένη ψυχολογικά, προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες από τον Ρήγα για να βρει την κόρη της… ενώ ο Διονύσης στέκεται κοντά της με τρυφερότητα και προσπαθεί διστακτικά να την προσεγγίσει. Ένα γράμμα που θα παραλάβει, δήθεν, από την Αλίκη θα την καθησυχάσει και θα θολώσει τα νερά. O Πέτρος καταφέρνει να περπατήσει και ετοιμάζεται να φύγει κρυφά - από τη μητέρα του- για να πάει κοντά στην Αλίκη. Η Φρίντα και ο Νικόλας βλέπουν ότι δεν λείπει τίποτα από την ντουλάπα της Αλίκης και συνειδητοποιούν ότι σίγουρα κάτι της έχει κάνει ο Ρήγας. Ο Χατζημήτρος διψάει για εκδίκηση γι’ αυτό που του έκανε η Ελένη και της στήνει μία επικίνδυνη παγίδα. Τελικά, η Ελένη βρίσκεται χαρακωμένη και επιστρέφει στο ξενοδοχείο σε φριχτή κατάσταση. Έτοιμος να πετάξει τους πρόσφυγες έξω από τον Μαχαλά, ο Χατζημήτρος προχωράει με ταχύτητα το σχέδιο εξολόθρευσής τους. Ο Νικόλας, τρελαμένος, με ένα όπλο στο χέρι, πάει να βρει τον Ρήγα και να τον απειλήσει…

Η Αλίκη κλεισμένη σ’ ένα κελί, προσπαθεί μάταια να ξεφύγει από τον Ρήγα, την ίδια ώρα που ο Πέτρος φεύγει κρυφά από τη μητέρα του για να γυρίσει κοντά της, παρά τις προσπάθειες της Μαρίνας να του αλλάξει γνώμη. Ο Άρης προλαβαίνει τον Νικόλα πριν κάνει τη λάθος κίνηση και μαζί με την Φρίντα ψάχνουν με αγωνία την Αλίκη, ενώ ο Ρήγας προσπαθεί να πείσει όλους ότι εκείνη έχει φύγει ταξίδι. Η Θεώνη προειδοποιεί τον Χαραλάμπη ότι η Μελίνα είναι ερωτευμένη μαζί του. Ο Διονύσης πολιορκεί όλο και περισσότερο την Κυβέλη που συγκινείται απ’ το ενδιαφέρον του, χωρίς να μπορεί να φανταστεί τον σκοτεινό του ρόλο στο Grand Hotel. Η Φρίντα καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το γράμμα της Αλίκης και προσπαθεί να πείσει και την Κυβέλη ότι κάτι συμβαίνει… Μαζί συνεργάζονται για να βοηθήσουν την Αλίκη, μόνο που ο Ρήγας έχει τα δικά του σχέδια.

