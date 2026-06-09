Στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν o «Economist» και το iefimerida μίλησε ο Πρωθυπουργός.

Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και το Ιράν, αλλά και η επόμενη μέρα στην Ελλάδα τέθηκαν στο τραπέζι της συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Christiane Amanpour, στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν o «Economist» και το iefimerida.gr με τίτλο «Αποτυπώνοντας το μέλλον».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «η Ελλάδα ήταν πάντα στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομιας μας».

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«Η Ελλάδα είναι μια χώρα μέλος της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης και συνδράμουμε στην στρατηγική της.

Αναπτύξαμε σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου, αναπτύξαμε στρατηγική συμμαχία με την Ινδία. Έχουμε μια ιστορική κληρονομιά. Μπορούμε να μοχλεύσουμε τον νέο μας ρόλο και να είμαστε πιο ενεργητικοί, κοιτάζοντας και την πρόοδο της χώρας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αρχική του παρέμβαση.

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Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ

«Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ, αλλά έχουμε και μια συμμαχία με τις ΗΠΑ που τιμούμε. Η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας για την περιοχή και υπάρχουν ευκαιρίες για την χώρα μας. Η κυριαρχία στην ενέργεια των ΗΠΑ είναι ξεκάθαρη και η Ελλάδα έχει πρόγραμμα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενώ ελπίζουμε να βρούμε φυσικό αέριο στα κοιτάσματά μας».

Και πρόσθεσε ο Κ. Μητσοτάκης: «Λόγω γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας, οι ΗΠΑ μπορούν να εξάγουν LNG στην Ευρώπη και χαίρομαι που μπορούμε να αγοράσουμε από εκεί και να προμηθεύσουμε στους γείτονες μας. Θέλουμε να είμαστε ένας παίκτης στις εξελίξεις».

Για πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας

«Βασική υπόθεση για ειρηνευτική συμφωνία είναι να βρεθεί το σημείο επαφής. Ευελπιστώ ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό με απτές εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα βάλει ξανά στο στόχαστρο την Ουκρανία. Είμαστε πιο κοντά στο να καταλάβει ότι δεν έχει νόημα αυτός ο πόλεμος».

Οι σχέσεις Ευρώπης - Κίνα

«Η Κίνα έχει μια υπερ-παραγωγική ικανότητα και η βιομηχανία της ΕΕ δεν είναι ανταγωνιστική. Πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας και να έχουμε μια πιο στιβαρή πολιτική».

Η Ελλάδα τα επόμενα 15 χρόνια

«Στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλισουμε ότι τα θεμέλεια μένουν σταθερά ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Είναι αδιαπραγμάτευτο ώστε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, η Ελλαδα κινείται προς την σταθερότητα. Μειώνουμε έτσι φόρους και προσφέρουμε στα εισοδήματα των ευάλωτων ομάδων. Στις επόμενες εκλογές το στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές».