Αυτή η μεγάλη συγκέντρωση υδρόβιων μικροοργανισμών προκαλεί την εικόνα ενός κοκκινωπού σχεδόν καφετί Θερμαϊκού κόλπου, η ποία συνοδεύεται ωστόσο από έντονη δυσοσμία.

Επιμένει σε «καφέ» αποχρώσεις ο Θερμαϊκός κόλπος, με τη δυσοσμία από την λεγόμενη «ερυθρά παλίρροια» να παραμένει κατά μήκος της παλιάς παραλίας της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο το φαινόμενο δεν είναι πρωτόγνωρο για την πόλη. Συνήθως η έξαρση του φυτοπλαγκτού στον Θερμαϊκό Κόλπο είναι ένα φαινόμενο που οφείλεται στην εισροή θρεπτικών συστατικών (άζωτο, φώσφορος) από αστικά λύματα και λιπάσματα σε συνδυασμό με την αύξηση της θερμοκρασίας και τους νοτιάδες, που πνέουν τις τελευταίες μέρες στην περιοχή.

Αυτή η μεγάλη συγκέντρωση υδρόβιων μικροοργανισμών προκαλεί την εικόνα ενός κοκκινωπού σχεδόν καφετί Θερμαϊκού κόλπου, η ποία συνοδεύεται ωστόσο από έντονη δυσοσμία.