Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης μίλησε για την περιπέτεια υγείας του Δημήτρη Σταρόβα και στον τρόπο με τον οποίο αυτή τον ανάγκασε να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο τη ζωή του.

Στην περιπέτεια υγείας του Δημήτρη Σταρόβα αναφέρθηκε ο φίλος του και ηθοποιός Ιεροκλής Μιχαηλίδης, τονίζοντας ότι στάθηκε αφορμή να αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο τη ζωή του.

Αρχικά, ο μουσικός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», αναφέρθηκε στην σύντροφό του και το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε γάμο μαζί της.

Παράλληλα, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ρωτήθηκε για τον Δημήτρη Σταρόβα, και εστιάζοντας στην περιπέτεια της υγείας του δήλωσε: «Τον παρακαλάω περίπου τριάντα χρόνια να κάνει μία ροκ μπάντα, αρνιόταν. Έπρεπε να πάθει εγκεφαλικό για να το πάρει απόφαση. Τρόμος. Όταν με ειδοποίησαν για το εγκεφαλικό, έφυγα για το νοσοκομείο στο πρώτο μισάωρο. Ήταν εφιαλτικές οι πρώτες μέρες. Αλλά κατά βάθος τον έσωσε αυτό γιατί ήταν παραιτημένος… Είδε τη ζωή αλλιώς».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj3iathcfxex?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τους δύο άνδρες φαίνεται να τους ενώνει μία φιλία χρόνων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ στο τελευταίο επαγγελματικό εγχείρημα του μουσικού ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης στάθηκε στο πλευρό του προσφέροντας τις δικές του γνώσεις.