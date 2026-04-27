Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και οι αρχές αναζητούν τον δράστη της επίθεσης.

Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25/4 στην οδό Αριστοξένου στο Παγκράτι, με θύμα μια νεαρή γυναίκα, η οποία κατέληξε με σπασμένο πόδι μετά από έντονη διαμάχη για μία θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν η νεαρή ζήτησε από φίλη της να κατέβει στον δρόμο ώστε να «κρατήσει» θέση πάρκινγκ. Εκείνη τη στιγμή έφτασε στο σημείο ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος αντέδρασε θεωρώντας ότι η πρακτική αυτή δεν είναι σωστή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση. Παρά την ένταση, και οι δύο πλευρές επιχείρησαν σχεδόν ταυτόχρονα να παρκάρουν στο ίδιο σημείο, γεγονός που όξυνε περαιτέρω την κατάσταση.

Την ίδια ώρα, τρίτο άτομο που βρισκόταν στο σημείο με μηχανή φέρεται να εκνευρίστηκε έντονα από τη διαμάχη και να επιτέθηκε λεκτικά στη νεαρή γυναίκα. Η γυναίκα βγήκε από το όχημά της, όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες δέχθηκε επίθεση με γροθιές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να υποστεί κάταγμα στο πόδι.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό επενέβησαν, με έναν άνδρα να καταφέρνει να σταματήσει την επίθεση. Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή και, σύμφωνα με μαρτυρίες, κρύφτηκε σε κοντινή πολυκατοικία για να αποφύγει τη σύλληψη. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ και φέρει ήδη γύψο, ενώ αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

