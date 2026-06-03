Ο οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σε συμπλοκή μεταξύ ένος οδηγού λεωφορείου και ενός μοτοσικλετιστή κατέληξε τροχαίο ατύχημα στο Ίλιον, μπροστά στα μάτια των επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο έριξε τη μηχανή του μοτοσικλετιστή όταν σταμάτησε στη στάση. Εκνευρισμένος ο μοτοσικλετιστής ζήτησε τον λόγο από τον οδηγό του λεωφορείο και του επέμενε να κατέβει να του δείξει τις ζημιές που προκάλεσε τη στη μηχανή του.

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Ο οδηγός του λεωφορείου τον ακολούθησε και ο μοτοσικλετιστής άρχισε να του ρίχνει γροθιές. «Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει “φύγε, δες τι μου έκανες”. Λέω “φίλε δεν σου έκανα τίποτα, είχα 30 άτομα μέσα”. Του λέω “μπορείς να ρωτήσεις όποιον θες” και μου λέει “μου έριξες το μηχανάκι”. Του λέω “εγώ δεν σου έριξα τίποτα”. Κατέβηκα κάτω να μου υποδείξει το σημείο και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές», περιέγραψε από το νοσοκομείο.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA, διακρίνεται ο μοτοσικλετιστής να χτυπά επανειλημμένα τον οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι, με εμφανή μανία. Σε λίγα λεπτά, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο. Ο τραυματίας οδηγήθηκε στο ΚΑΤ, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη.