Άρπαξε από τα μαλλιά γιατρό του νοσοκομείου Λήμνου και τη χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές, σύμφωνα με την καταγγελία.

Ένας 87χρονος ασθενής επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Λήμνου, με κλωτσιές και μπουνιές, καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ασθενής άρπαξε από τα μαλλιά και τον λαιμό μια γιατρό, την έριξε κάτω και άρχισε να τη χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο το σώμα της. «Από τύχη ζει», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, συμπληρώνοντας πως η γιατρός νοσηλεύτηκε για μία ημέρα στην Παθολογική κλινική του νοσοκομείου.

Επίσης, ο 87χρονος επιτέθηκε σε άλλη μία αγροτική γιατρό και σε νοσηλεύτρια, που έτρεξαν να βοηθήσουν την πρώτη γυναίκα, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννακό. Ο 87χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας.

Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει πως δεν υπάρχει φύλακας στο νοσοκομείο τις καθημερινές το πρωί, παρά μόνο από το απόγευμα και μετά, ο οποίος μάλιστα εκτελεί και χρέη τηλεφωνητή.

Νοσοκομείο Λήμνου: Η καταγγελία του Μιχάλη Γιαννάκου

«Χάνουν το νόημα οι λέξεις να περιγράφουμε κάθε φορά την επιθετικότητα που δείχνουν ασθενείς και συνοδοί σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο νοσοκομείο της Λήμνου κάνουμε το σταυρό μας που ένας 87χρονος δεν σκότωσε μια αγροτική γιατρό και τη γλίτωσε με τραύματα σε όλο της το σώμα από κλωτσιές και μπουνιές. Βέβαια απαιτήθηκε η νοσηλεία της μία ημέρα στη παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Είχε άγιο.

Ξύλο έφαγαν από τον 87χρονο και μια άλλη αγροτική γιατρός και μια νοσηλεύτρια που προσέτρεξαν σε βοήθεια χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία ευτυχώς.

Συγκεκριμένα την περασμένη Πέμπτη το πρωί ο 87χρονος ήρθε στην εφημερία του νοσοκομείου με δυσκοιλιότητα. Οι γιατροί τον εξέτασαν και πρότειναν την εισαγωγή του στη βραχείας νοσηλείας προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα της υγείας του. Αρνήθηκε και έφυγε υπογράφοντας με δική του ευθύνη.

Την Παρασκευή πρωί επανήλθε στο νοσοκομείο στον προθάλαμο των εξωτερικών ιατρείων και άρχισε να βρίζει και να φωνάζει “Εγώ θα σας πεθάνω και δεν θα με πεθάνετε εσείς…”.

Βγήκε μια αγροτική γιατρός από το εξεταστήριο και ζήτησε ευγενικά να μην κάνει φασαρία. Όταν γύρισε να μπει ξανά μέσα στο ιατρείο την άρπαξε από τα μαλλιά και τον λαιμό την έριξε κάτω και άρχισε να τις ρίχνει μπουνιές και κλωτσιές σε όλο το σώμα. Από τύχη ζει.

Βγήκε μια άλλη γιατρός να βοηθήσει και έφαγε και αυτή κλωτσιές. Επίσης μια νοσηλεύτρια που επίσης έσπρωξε και κλώτσησε.

Φύλακας δεν υπάρχει πρωί καθημερινές στο νοσοκομείο. Απόγευμα και νύχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας υπάρχει ένας φύλακας που κάνει τον τηλεφωνητή. Επίσης Σαββατοκύριακο και αργίες σε όλες τις βάρδιες υπάρχει ένας φύλακας που κάνει τον τηλεφωνητή.

Έτσι Παρασκευή πρωί δεν υπήρχε φύλακας ούτε ως τηλεφωνητής. Την έλλειψη φύλαξης καταγγέλλει συνεχώς το Σωματείο εργαζόμενων και το προσωπικό. Οι γιατροί παρά την τραμπούκικη συμπεριφορά εξέτασαν τον 87χρονο και κατόπιν εορτής έφθασε η αστυνομία. Οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να τους ακολουθήσει στο αστυνομικό τμήμα ο 87χρονος και συνελήφθη.

Οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και παρ’ ότι υπήρξε αυτεπάγγελτη δίωξη και κλήθηκε και κατέθεσε το προσωπικό τα συμβάντα, αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας.

Ούτε γάτα… ούτε ζημιά παρ’ ότι πήγε να σκοτώσει συναδέλφους.

Αλήθεια αυτή η διοίκηση τι κάνει; Πού βρίσκεται; Είναι δυνατόν να μην έχει καθόλου φύλαξη στο νοσοκομείο. Ποιο είναι το ενδιαφέρον για τους συναδέλφους που κινδύνεψε η ζωή τους;».