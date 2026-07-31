«Ήρθαν άτομα από την περιφέρεια και μου είπαν ότι ζήτησαν εναέρια, αλλά εδώ και 2 - 3 ώρες που είμαι εδώ, δεν ήρθε τίποτα» καταγγέλλει από το μέτωπο της Βοιωτίας ο Γιάννης Σταματάκης.

Ο διαχειριστής του Forecast Weather Greece, Γιάννης Σταματάκης βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στα μέτωπα της Βοιωτίας και συγκεκριμένα στη Δόμβραινα, όπου οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες

Ο Γιάννης Σταματάκης ωστόσο βρέθηκε εκεί πολύ πριν γιγαντωθεί το μέτωπο, και όπως καταγγέλλει η περιφέρεια ζήτησε να μεταβούν από νωρίς στο σημείο εναέρια Μέσα για να προλάβουν το πύρινο μέτωπο αλλά τα αεροσκάφη δεν ήρθαν ποτέ.

«Ήρθαν άτομα από την περιφέρεια και μου είπαν ότι ζήτησαν εναέρια, αλλά εδώ και 2 - 3 ώρες που είμαι εδώ, δεν ήρθε τίποτα» λέει στο βίντεο που ανάρτησε από το μέτωπο της φωτιάς στη Βοιωτία αγανακτισμένος ο κ. Σταματάκης.

Όπως εξηγεί η φωτιά ήταν πολύ περιορισμένη στην αρχή, έκαιγε σε βραχάκια και δεν υπήρχαν άνεμοι, γεγονός που σημαίνει ότι η φωτιά θα μπορούσε να περιοριστεί άμεσα. «Η φωτιά έκαιγε πάνω στα βραχάκια, θα κάψει όλο το δάσος. Και λένε από την περιφέρεια ότι ζητήσαμε εναέρια και δεν μας στείλανε. Και όντως τα αεροπλάνα περνούσαν από πάνω και δεν έκαναν καμία ρίψη. Και δεν φυσάει. Αν είχαν γίνει 2-3 ρίψεις δεν θα είχε περάσει απέναντι η φωτιά» καταγγέλλει στο βίντεο ο διαχειριστής του Forecast Weather Greece.

{https://www.facebook.com/reel/1924670518211535}

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Πλέον το μέτωπο στη Δόμβραινα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και μαζί με το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό είναι τα πιο δύσκολα για τους πυροσβέστες.

Νωρίτερα ο μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αντιστράτηγος ΠΣ ε.α., Γιάννης Σταμούλης, δήλωσε ότι το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό είναι αυτό που θα απασχολήσει τις δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Δόθηκε μία πολύ σκληρή μάχη στα Βίλια, η περιοχή εκεί είναι εξαιρετικά δύσκολη, τώρα ξεκινά η πραγματική μάχη για τους πυροσβέστες, που αποσύρονται τα εναέρια», είπε χαρακτηριστικά.

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