«Περιμένουμε να έρθει η φωτιά κοντά στα σπίτια για να μπορέσουμε να έρθουμε αντιμέτωποι» δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας του Πόρτου Γερμενού περιγράφοντας τη δυσκολία της κατάστασης.

«Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ήμουν στα τελευταία σπίτια, είναι στα 150 μέτρα η φωτιά εδώ δεν φυσάει αλλά εκεί που είναι τα τελευταία σπίτι φυσάει», περιέγραψε στην κάμερα του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της κοινότητας στο Πόρτο Γερμενό, Γιάννης Γκιόκας.

Συνέχισε λέγοντας πως «είναι δύσβατη πολύ η περιοχή δεν μπορούν αν κάνουν πολλά οι άνθρωποι» είπε για τους πυροσβέστες και πρόσθεσε πως «περιμένουμε να έρθει η φωτιά κοντά στα σπίτια για να μπορέσουμε να έρθουμε αντιμέτωποι. Τώρα είναι σε δύσβατη περιοχή, δεν μπορούν να πλησιάσουν ούτε τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής» τόνισε.

Πρόσθεσε ακόμα πως έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι αλλά έχουν παραμείνει όσοι μπορούν να βοηθήσουν την κατάσταση. «Κάποιοι τελευταίοι θα πάνε τώρα α πάρουν δύο 90χρονους που είναι στην αρχή του οικισμού» εξήγησε ο κ.. Γκιόκας.

«Ξεκινήσαμε τις 12-1 το μεσημέρι να διώχνουμε τους λουόμενους από την παραλία. Κοιτάξετε εδώ η κατάσταση είναι δραματική. Υπάρχει ένας μόνο δρόμος για να εισέλθεις στην περιοχή και ο ίδιο για να βγεις. Βλέπαμε την ίδια κατάσταση όπως το 2009 να έρχεται η φωτιά από την πίσω πλευρά του βουνού και να πηδάει στο Πόρτο Γερμενό. Θέλαμε τουλάχιστον να φύγουνε οι λουόμενοι για να είναι πιο εύκολη η διέλευση των Πυροσβεστικών οχημάτων».

Τόνισε πως όλος «ο κρατικός μηχανισμός λειτούργησε πολύ καλά, και δεν το λέω για να ευλογήσουμε τους δημάρχους. Ο δήμαρχος έφερε μπουλντόζες, ανοίχτηκαν δρόμοι πάνω από τα σπίτια. Κάνανε μία προεργασία της περιοχής καταφέραμε όσους είχανε ξεμείνει να τους πάμε στα Βίλια. Ο δήμος βρήκε 2 λεωφορεία και άνοιξε και τα ΚΑΠΗ των Βιλίων για να μείνουν οι άνθρωποι μέχρι να έρθουν να τους παραλάβουν οι συγγενείς τους. Και τώρα κάνουμε το σταυρό μας να περάσει η νύχτα για να βγούνε τον πρωί (τα εναέρια). Η φωτιά κατεβαίνει. Η φωτιά πλησιάζει εδώ στα 200 μέτρα,, στα 150 μέτρα είναι στο τέρμα του δρόμου και στα 200 μέτρα στο ύψος» είπε ο κ. Γκιόκας περιγράφοντας τη δραματική κατάσταση με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.

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