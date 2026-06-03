Ένα σοκαριστικό τροχαίο συνέβη το πρωί της Τετάρτης στη Ναύπακτο.

Τελευταία στιγμή γλίτωσε τα χειρότερα μία μητέρα και η 4χρονη κόρη της στη Ναύπακτο, όταν οδηγός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA, η μητέρα αντιλήφθηκε έγκαιρα τον κίνδυνο και απομάκρυνε το παιδί σε κλάσματα δευτερολέπτου. Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη το πρωί της Τετάρτης (03/06), σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Ναυπάκτου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος είναι ένας 75χρονος, ο οποίος πριν ακινητοποιηθεί είχε παρασύρει τραπεζοκαθίσματα, έξι δίκυκλα και είχε συγκρουστεί με άλλα δύο αυτοκίνητα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 75χρονος έχασε τον έλεγχο διερευνώνται από την Τροχαία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dizl3omjf7j5?integrationId=40599y14juihe6ly}