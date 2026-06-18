Ο άνδρας υποχρεούται να ακολουθήσει πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου.

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επιβλήθηκε σε έναν άνδρα στον Βόλο, ο οποίος επιτέθηκε στη μητέρα του γιατί όπως ο ίδιος δήλωσε δεν του έδωσε λεφτά για να παραλάβει τη μηχανή του από το συνεργείο.

Ο άνδρας από τον Αλμυρό οδηγήθηκε δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, η έφεση της ποινής έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τον όρο ο άνδρας να εμφανιστεί μέχρι τις 23 Ιουνίου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου και να ακολουθήσει αντίστοιχο πρόγραμμα.

Στο αυτόφωρο κατέθεσε ως μάρτυρας η μητέρα του δράστη, η οποία υποστήριξε ότι τις τελευταίες 10 ημέρεςυπήρχε ένταση και τσακωμοί στο σπίτι λόγω του γεγονότος πως η μοτοσικλέτα του γιου της χάλασε και βρισκόταν στο συνεργείο. Ο τεχνικός την ειδοποίησε ότι επισκεύασε τη βλάβη, ωστόσο, η γυναίκα δήλωσε στον γιο της ότι δεν είχε χρήματα να εξοφλήσει την επισκευή και πως περίμενε να της πιστωθούν οι δύο συντάξεις που παίρνει κάθε μήνα την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Το γεγονός αυτό είχε αποτελέσματα να ξεσπάσει καβγάς την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τον τελευταίο να είναι εντονότερος, αφού ο κατηγορούμενος της τράβηξε τα μαλλιά, ενώ τη χτύπησε στο δεξί μέρος του μετώπου και στον λαιμό.