Αν και το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσβυτέρα θεωρεί ότι πίσω από καθετί που έκανε ήταν ο πατέρας Αντώνιος.

Σε νέα δίκη παραπέμπεται ο πατέρας Αντώνιος. Αυτή τη φορά κατηγορείται μαζί με την πρεσβυτέρα για κακοδιαχείριση στα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου» και ξέπλυμα μαύρου χρήματος Το εδώλιο του κατηγορουμένου έδειξε για άλλη μία φορά το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας στον πατέρα Αντώνιο ο οποίος θα πρέπει να δικαστεί και για ατασθαλίες στην διαχείριση των οικονομικών της «Κιβωτού του Κόσμου». Μαζί του θα λογοδοτήσουν, με τις ίδιες βαριές κατηγορίες η πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή η οποία φέρεται πως είχε ιδιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, χρήματα από τις δωρεές αλλά και ένας ακόμη υπάλληλος της Οργάνωσης.

Το δικαστικό συμβούλιο, ακολούθησε πιστά την εισαγγελική πρόταση, παραπέμποντας και τους τρεις κατηγορουμένους στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Τα αδικήματα που τους έχουν αποδοθεί είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και , κατά περίπτωση, αφορούν: απιστία κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη, συνέργεια σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, υπεξαίρεση αντικειμένου που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ’ εξακολούθηση, ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα(ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

«Ιθύνων νους», σύμφωνα με το βούλευμα, ήταν ο πατέρας Αντώνιος

Αν και το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσβυτέρα, λόγω της ιδιότητας της προέδρου του ΔΣ και της νομίμου εκπροσώπου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Κιβωτός του Κόσμου» να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, εν τούτοις, θεωρεί ότι πίσω από καθετί που έκανε η Σταματία Γεωργαντή, ήταν ο πατέρας Αντώνιος. « Ήταν ο ιθύνων νους», αναφέρεται χαρακτηριστικά για τον πατέρα Αντώνιο ο οποίος «με πειθώ και φορτικότητα» κατηύθυνε την πρεσβυτέρα προκαλώντας « εν γνώσει τους βέβαιες ζημιές στην περιουσία του οργανισμού κατά παράβαση των κανόνων της επιμελούς διαχείρισης».

Για ποιες πράξεις θα δικαστούν

Οι επιλήψιμες για τα μέλη του δικαστικού συμβούλου ενέργειες στις οποίες προχώρησαν ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, αναλυτικότερα είναι:

- Εργασίες αποπεράτωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ιδίου με χρήματα του οργανισμού, πρόσληψη υπαλλήλου για τη συντήρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του πατέρα Αντώνιου ο μισθός του οποίου καταβαλλόταν από τους λογαριασμούς της Κιβωτού του Κόσμου και χρηματικες καταβολές στον συγκατηγορούμενό τους και υπάλληλο του οργανισμού από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ μολονότι ο τελευταίος δεν παρείχε αντίστοιχης αξίας υπηρεσίες, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ.

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- Η ιδιοποίηση παρανόμως χρημάτων ύψους περίπου 100.000 ευρώ της Κιβωτού του Κόσμου που είχαν εμπιστευθεί στην Σταματία Γεωργαντή λόγω της ιδιότητάς της ως διαχειρίστριας ξένης περιουσίας. Τα χρήματα κατά το βούλευμα προέρχονταν από δωρεές χρηματικών ποσών από ιδιώτες και χρησιμοποιήθηκαν «για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους αλλά και των μελών της οικογένειάς τους προκειμένου να μην καταναλώσουν αλλά να αποταμιεύσουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αντίστοιχο ποσό από τα χρήματα που ο κατηγορούμενος πατέρας Αντώνιος λάμβανε από την εργασία του».

- Δαπάνη ποσού 100.000€ για την αγοραπωλησία ακινήτων από τον κατηγορούμενο.

Κατά το δικαστικό συμβούλιο, οι κατηγορούμενοι φέρονται επίσης να διέπραξαν ξέπλυμα μαύρου χρήματος το οποίο ανέρχεται στα 225.000€.

Κρυμμένα τα τιμαλφή σε κρύπτη που μόνο η πρεσβυτέρα γνώριζε

Σύμφωνα με το βούλευμα, η πρεσβυτέρα φέρεται επίσης να πήρε από τραπεζική θυρίδα της «Κιβωτού του Κόσμου», μετρητά και τιμαλφή, ακόμη και με χαρτοσακούλα χωρίς ποτέ να τα παραδώσει στη νέα διοίκηση. Όπως σημειώνεται, η κατηγορουμένη «αφαίρεσε άγνωστο αριθμό μετρητών χρημάτων και τιμαλφών ιδιοκτησίας της Κιβωτού του Κόσμου τα οποία τοποθέτησε εντός της τσάντας της και εντός χάρτινης σακούλας καθ’ υπόδειξη του πατέρα Αντώνιου». Επίσης, της καταλογίζεται πως έκρυψε πολύτιμα αντικείμενα της ΜΚΟ, συνολικής αξίας περίπου 305.000€ τα οποία «παρακρατήθηκαν παράνομα από την κατηγορουμένη τα οποία και απέκρυψε εντός κρύπτης σε παρακείμενο διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο με την τότε κατοικία των 2 κατηγορουμένων, ήτοι σε χώρο που μόνο εκείνη γνώριζε και μόνο εκείνη είχε πρόσβαση». Το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε τέλος να διατηρηθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που έχει επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα.