Το κορίτσι είχε μόνο τη μητέρα του στον κόσμο που τη φρόντιζε καθώς είχε πεθάνει και ο πατέρας της. Πώς συνέβη το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της 75χρονης.

Τραγωδία μετά από σοβαρό τροχαίο χθες το βράδυ στο Παγκράτι.

Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, μία γυναίκα παρασύρθηκε κι έχασε τη ζωή της.

Όλα συνέβησαν στην συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, στο Παγκράτι, όταν ένας 84χρόνος ξεκίνησε μια τρελή πορεία με το όχημα του στην οδό Νεοπτολέμου.

Ο άντρας αρχικά προσπαθούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο του με αλόγιστες κινήσεις, όταν κάποιοι του έκαναν παρατηρήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται τον ενόχλησαν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τότε ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και έφτασε στη συμβολή με την οδό Ιλιάδος, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο είχε προτεραιότητα και δεν το άφησε να περάσει και συνέχισε την τρελή πορεία του, με συνέπεια να παρασύρει την 75χρόνη.

Ο 84χρονος συνέχισε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα με συνέπεια να συγκρουστεί με 3-4 παρκαρισμένα οχήματά, τα οποία υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-def01zvhbe55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η 75χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε. Μαζί με τη γυναίκα βρισκόταν και 32χρόνη κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ και δεν τραυματίστηκε.

Το κορίτσι είχε μόνο τη μητέρα του στον κόσμο που τη φρόντιζε καθώς είχε πεθάνει και ο πατέρας της, ενώ προσωρινά οι άντρες της Τροχαίας την έχουν μεταφέρει στο Τμήμα για προστασία και επικοινωνία με ψυχολόγο.

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τη μεταφορά της σε κάποιο ίδρυμα.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.