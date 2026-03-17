Ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο παίζει μπάσκετ και έχει ύψος 1,98.

Ο 21χρονος Ουίλιαμ Εζέτζα, φαίνεται να είναι ο σωσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με την αγάπη του για το μπάσκετ να είναι μόνο ένα από τα κοινά τους χαρακτηριστικά.

Η εντυπωσιακή ομοιότητά τους, σε συνδυασμό με το ύψος και τη σωματοδομή του, έχει οδηγήσει αρκετούς να τον μπερδεύουν με τον πρωταθλητή του ΝΒΑ.

Ο ίδιος ασχολείται με το μπάσκετ σε ομάδα του Παγκρατίου, ενώ παραδέχτηκε ότι συχνά αντιμετωπίζει περιστατικά στο δρόμο με περαστικούς που μπερδεύουν τους δύο άνδρες.

Το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ανέφερε πως δεν αντιλαμβάνεται την ομοιότητα, ωστόσο δέχεται συχνά σχόλια: «Με μπερδεύουν συνέχεια με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όποτε με βλέπουν στο μετρό με σταματάνε, ενώ εγώ δεν βλέπω καμία ομοιότητα. Διέσχιζα τον δρόμο στο Σύνταγμα και τρέχει ένα αγόρι από πίσω μου και με τραβάει και μου λέει: Γιάννη να βγάλουμε μία φωτογραφία».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μοιράστηκε και άλλα απρόοπτα περιστατικά από την καθημερινότητά του, επισημαίνοντας μάλιστα ότι, παρότι δεν γνωρίζονται προσωπικά ο σταρ του ΝΒΑ τον ακολουθεί στο Instagram.

