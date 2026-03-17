Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε για την καριέρα του και τη συνεργασία του με τον Γιώργο Πανουσόπουλο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Μαρτίου, ο Αλέκος Συσσοβίτης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αντιλαμβάνεται τη ζωή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην καριέρα του, στο ξεκίνημά του και στην συνεργασία του με τον Γιώργο Πανουσόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Πανουσόπουλος ήταν έλληνας κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ενώ απεβίωσε στις 10 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 84 ετών.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης, κάνοντας μία αναδρομή στο παρελθόν, στάθηκε στην πρώτη τους γνωριμία τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι την καριέρα του τη «χρωστάει» στον Γιώργο Πανουσόπουλο.

Σε ό,τι αφορά τη γνωριμία τους και την συνεργασία τους μετ’ έπειτα ο ηθοποιός αποκάλυψε: «Εγώ του χρωστάω την καριέρα μου. Ο Γιώργος έψαχνε έναν μη ηθοποιό. Έναν άνθρωπο που δεν είχε τεχνική λόγου, να μην έχει περάσει από τη διαδικασία των σχολών… Ένα πιο αυθεντικό… του δρόμου πρόσωπο. Με βρήκε ο Μάκης Γαζής. Πριν ήμουν μοντέλο, τα είχα παρατήσει και έκανα κατασκευές σπιτιών… Τότε με πέτυχε σε ένα κλαμπ και μου λέει «Είσαι αυτός που ψάχνουμε», δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, μετά από έναν μήνα πήγα και γνωρίστηκα με τον Γιώργο Πανουσόπουλο… Ήταν μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…».

Όπως σημείωσε, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε σκεφτεί να ακολουθήσει το επάγγελμα της υποκριτικής, παρόλο που είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στις ταινίες και τον κινηματογράφο.

Θυμούμενος την πρώτη του συνάντηση με τον σκηνοθέτη, αποκάλυψε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε το έργο του, κάτι που δεν δίστασε να το εξομολογηθεί και στον ίδιο:

«Είχα το θράσος – θάρρος να του πως: «Γιώργο επειδή δεν γνωρίζω το έργο σου πώς θα καταλάβω τη δουλειά σου;» και μου είχε πει τότε: «Μάγκα, πολύ σε γουστάρω» και φεύγει, πάει και φέρνει 15 ταινίες, τις αφήνει στο γραφείο και μου είπε να πάω σπίτι να της δω… Όταν πήγα σπίτι να δω τι κάνει, για εμένα ήταν σοκ που με επέλεξε ένας τέτοιος άνθρωπος, ένας τέτοιος χαρακτήρας».

Με αφορμή τα όσα περιέγραψε, εξήγησε ότι μεταξύ τους είχε αναπτυχθεί μία ουσιαστική φιλία: «Ήμασταν πάρα πολύ φίλοι, το διάστημα που κάναμε την ταινία, είχαμε γίνει αδέρφια. Είχα άγνοια κινδύνου (όταν πήγε για την ταινία)… Είχα τον φόβο, αλλά είχα την άγνοια κινδύνου. Είχα κατακτήσει μία εντύπωση για τα πράγματα επειδή ασχολήθηκα με το μόντελιγκ και έβλεπα πολλές ταινίες… Αυτό που με παίδευε ήταν να κατακτήσω τον χαρακτήρα…».

