Όσα είπε ο Ηλίας Μαμαλάκης για την περιπέτεια της υγείας του και την απώλεια της Βέφα Αλεξιάδου.

Συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε ο Ηλίας Μαμαλάκης, όπου αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία, στην περιπέτειας της υγείας του, αλλά και στη συνάδελφό του Βέφα Αλεξιάδου.

Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την υγεία του, επισήμανε ότι ταλαιπωρήθηκε για περίπου τρία χρόνια, ενώ πλέον έχει αρχίσει να αναρρώνει σε σημαντικό βαθμό:

«Δεν πέρασα μια περιπέτεια, με πήρε και με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια. Τώρα είναι η φάση που απαλλάσσομαι απ’ όλα αυτά. Δυνάμωσα, πήρα κάποια κιλά που είχα χάσει… είχα γίνει ανορεκτικός».

Στην ίδια συνέντευξη που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου, ο Ηλίας Μαμαλάκης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στη Βέφα Αλεξιάδου.

Παράλληλα, ο μάγειρας αποκάλυψε ότι τα πρώτα χρόνια της παρουσίας της στην ελληνική τηλεόραση η Βέφα Αλεξιάδου αισθανόταν σαν να έχει χτίσει μία «αυτοκρατορία», με αποτέλεσμα η δική του παρουσία στο χώρο να τη δυσαρεστήσει: «Αισθανότανε αυτοκράτορα, ξαφνικά σε αυτή την αυτοκρατορία δεν της άρεσε που τη μοιράστηκε».

Σε ό,τι αφορά την απώλειά της, εξήγησε: «Είχε ένα άδικο και κακό τέλος. Έφυγε πικραμένη και μόνη της. Θυμάμαι έγραψε ένα βιβλίο για τη ζωή της, περίμενε να γίνει πάταγος, δεν έγινε πάταγος. Τη στενοχώρησε πάρα πολύ αυτό».

